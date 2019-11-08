Вице-мэра задержали за особо крупный размер

Новотроицкий городской суд Оренбургской области решил заключить под стражу первого замглавы города Артема Липатова и председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству горадминистрации Андрея Сластенина. Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере от фирмы — исполнителя муниципальных контрактов за общее покровительство. Эксперты предполагают, что произошедшее связано с кадровыми перестановками главы региона Дениса Паслера, и напоминают, что к руководству Новотроицка у губернатора и ранее были претензии.

Новотроицкий городской суд в четверг принял решение о заключении под стражу первого замглавы города Артема Липатова и председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации Андрея Сластенина до 5 января 2020 года. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе городского суда.

Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителя фирмы — исполнителя ряда муниципальных контрактов за общее покровительство. Суд установил, что материалы следствия дают основания подозревать Артема Липатова и Андрея Сластенина в причастности к двум особо тяжким преступлениям коррупционной направленности. Суд отказал адвокатам подозреваемых в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку «находясь под более мягкой мерой пресечения, Липатов и Сластенин могут скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей по делу».

Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ.Дозвониться до пресс-службы надзорного органа не удалось.

По данным местных СМИ, замглавы подозревают в получении взятки более чем в 3,5 млн руб. за покровительство организации, занимающейся реконструкцией сквера имени Юрия Гагарина. На выполнение работ было выделено более 9 млн руб. По сведениям местных СМИ, Артем Липатов вину не признает.

Как пояснили „Ъ“ в пресс-службе администрации Новотроицка, 5 ноября в кабинете первого заместителя главы прошли обыски по представлению ГУ МВД России, 6 ноября чиновники отсутствовали на рабочем месте.

Ранее Артем Липатов работал в прокуратуре Ленинского района Орска, с 2013 по 2015й год работал на предприятиях, подконтрольных ГК ООО «УК Металлоинвест». В июле 2018 года занял пост первого замглавы города. Первый заместитель главы курирует отдел архитектуры и градостроительства, комитет по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству, отдел торговли и сельского хозяйства, комитет по управлению муниципальным имуществом и подведомственные ему предприятия, а также МКУ «Консультативно-методический центр».

В мае прошлого года главой Новотроицка был избран Дмитрий ­Буфетов. Официальной реакции главы города пока не последовало.

Эксперты не исключают, что произошедшее может быть связано с кадровыми перестановками главы региона Дениса Паслера, а также отмечают, что к руководству Новотроицка у губернатора и ранее были претензии. «Это, конечно, можно связать. Более того, когда Дениса Паслера назначили врио губернатора, у руководителя Новотроицка было достаточно много проблем»,— отмечает политолог Татьяна Денисова. По ее словам, у главы региона было много замечаний к муниципалитету, в том числе и по реализации программы «Комфортная городская среда». «Они два года ремонтировали парк, о котором идет речь в СМИ в связи с претензиями правоохранителей. Это не бедный муниципалитет, тем более, территория ТОСЭР.Это очень серьезная и проблемная территория востока области, где сосредоточена практически вся промышленность с двумя крупными предприятиями, которые обеспечивают муниципалитет с налоговой точки зрения. Полагаю, достаточно жесткая позиция губернатора к муниципалитету связана с этим. Для него понятно, что бюджетные деньги должны тратиться на то, что выделены. Это показательная ситуация, когда и первый заместитель находится в СИЗО, и руководитель комитета по строительству. Хотя это для востока области определенная неожиданность. Думаю, администрация Новотроицка зря расслабилась»,— говорит Татьяна Денисова.

В апреле 2019 года глава Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Андрея Одинцова. Вместо него врио руководителя города был назначен замглавы Орска по внутренней политике Василий Козупица. Он же в итоге после конкурсных процедур занял этот пост. Денис Паслер тогда назвал смену городской власти «неизбежным решением»: «Второй по численности город, промышленный центр региона доведен едва ли не до крайности. Экономика, национальные проекты, ремонт дорог, состояние городского хозяйства и так далее — везде полный развал, отсутствие дисциплины, элементарного порядка».

Ранее должности главы Оренбурга лишился Евгений Арапов после возбуждения в отношении него уголовного дела. Ему вменяется создание через подставное лицо коммерческой фирмы, получение взятки в крупном размере, в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере, а также через незаконное оказание услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сначала он был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города, впоследствии переведен под домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде. Суд по его делу уже идет.

Ани Айвазян