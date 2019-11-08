Министров вышлют на село

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение направить членов регионального правительства на стажировку в села и деревни, чтобы те смогли погрузиться в их проблемы. Стажировка, как поясняют в облправительстве, необходима «для снятия рисков» при подготовке проектов в рамках федеральной госпрограммы комплексного развития сельских территорий, под которые регион надеется получить до 2025 года немало средств федерального бюджета. Эксперты полагают, что такие стажировки только в определенных случаях могут помочь.

Члены правительства Ульяновской области во второй половине ноября поедут на неделю жить и работать в муниципальные районы «для погружения в проблематику сельских территорий»,— сообщил в среду телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства области «Пул73».

Поручение министру сельского хозяйства организовать такую стажировку губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал еще в середине октября. Как отмечает «Пул73», на стажировке чиновников ждет работа главой поселения, старостой, врачом, учителем, работником ДК, замглавы по соцвопросам и так далее — в соответствии с профилем основной работы. После окончания они должны будут представить предложения по развитию муниципальных образований.

Как пояснил „Ъ“ министр сельского хозяйства Михаил Семенкин, идея направить министров пожить и поработать на селе принадлежит губернатору Сергею Морозову, и «нигде в других регионах России подобного еще не было». По словам министра, стажировка связана с необходимостью реализации федеральной госпрограммы комплексного развития сельских территорий на 2020–2025 годы (утверждена по поручению президента постановлением правительства РФ № 696 от 31 мая 2019 года), задача которой — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%. В госпрограмме пять ведомственных проектов — развитие жилищного строительства (в том числе — сельская ипотека до 3% годовых и льготные, под 5% годовых, кредиты для селян до 250 тыс. руб. на благоустройство домовладений), содействие занятости населения, благоустройство и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Всего на нее выделяется 1,060 трлн руб. на все регионы, причем софинансирование регионального бюджета составит только около 5% при 95% — от федерального бюджета (на 2020 год, по словам министра, в рамках этой госпрограммы регион уже подал заявок на 1,5 млрд руб., «хотя этого крайне мало»). «Гос­программа дает региону большой спектр возможностей, и наша задача — максимально погрузить всех министров — каждого по своему профилю — в проблематику села, добиться, чтобы затем по максимуму, в рамках госпрограммы, реализовать все проекты развития сельских территорий»,— пояснил министр. По его словам, именно для того, чтобы в 2020 году сформировать заявки под запланированные проекты на 2021 год, каждый министр должен пройти в ходе стажировки определенный путь от старосты села до руководителя профильной организации (к примеру, министр здравоохранения должен поработать в фельдшерско-акушерском пункте) и затем — до главы или замглавы администрации муниципального образования, «чтобы увидеть все барьеры и минимизировать риски подготовки проектов».

Стажировка начнется с 18 ноября. Выехать на нее должны будут министры и руководители подведомственных учреждений (какие конкретно и на какой срок — это министры будут определять сами). Всего на стажировку могут отправиться около полусотни чиновников, все в разные районы, «в те, где наиболее серьезные проблемы». До выезда, заметил Михаил Семенкин, все министры пройдут двухдневную учебу в региональном корпоративном университете по программе комплексного развития сельских территорий, в ходе которой будет сформирован стандарт программы стажировки со всеми этапами исследования и форма отчета по ее итогам. В последний день стажировки министры должны будут провести совещания с администрацией муниципальных образований, депутатами и лидерами общественного мнения, чтобы окончательно обсудить все проблемы. На основании их опыта и последующих обсуждений затем будет проведено общее совещание облправительства, на котором и будет выработана стратегия действий на 2020 год.

Господин Семенкин отмечает, что министры сами заинтересованы в такой стажировке, чтобы системно разобраться в проблемах, «для них этот инструмент станет определенной палочкой-выручалочкой»: «В больших кабинетах можно нафантазировать все что угодно, но чтобы сформировать реально действующую программу, необходимо там присутствовать, помочь сельским поселениям сформировать правильные заявки, соответствующие требованиям федерального центра, и министр должен быть в этом активным участником процесса».

Заметим, подобный метод стажировки министров в первичных звеньях социально-экономической жизни ранее опробовала Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) — в 2006 году ее чиновникам, отвечающим за развитие промышленности, было предписано в обязательном порядке пройти недельную стажировку на малых и средних предприятиях в странах — членах ЕC, «чтобы лучше понимать первоочередные нужды европейской промышленности».

Доктор экономических наук, зав­кафедрой «Экономический анализ и госуправление» УлГУ Анатолий Лапин считает, что «это не вредно — своими глазами увидеть, что там происходит, хотя за каждым министром и так закреплен свой район», и «если министр попадет на типовые учреждение и поселение, выводы, по которым можно будет тиражировать на всю область, будет положительный эффект». Однако господин Лапин не уверен в эффективности инструмента таких стажировок: «В регионе все поселения и районы специфичны, у каждого свои особенности, и погрузиться в проблемы за неделю проблематично. Классика менеджмента: чем выше руководитель, тем больше его времени должно уделяться стратегическим задачам, которые кроме него никто решить не сможет. И если говорить о министре здравоохранения, то его задача — решить проблемы системы в целом, а не конкретного ФАПа, которых несколько сот на 970 сельских населенных пунктов региона. А на местах для конкретных задач есть руководители соответствующего уровня»,— считает эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск