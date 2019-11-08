Мусорный показатель устоял в суде

Самарским депутатам не удалось оспорить в облсуде «завышенный» норматив накопления ТКО, а также принцип взимания платы в городах в зависимости от площади помещения. В частности, заявители отмечали, что расчеты экспертной группы не­обоснованно увеличили предполагаемый объем накапливаемого мусора в многоквартирных домах (МКД) почти на 20 тыс. кубометров, соответственно, расходы граждан, проживающих в МКД выросли на 11,7 млн руб.

Самарский областной суд отказал в иске по обжалованию норматива накопления ТКО в среду, 6 ноября. Истцы планируют подать апелляцию на решение.

С иском об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО, в суд обратились депутаты Михаил Матвеев, Алексей Краснов, Павел Турков и другие. Истцы оспаривали как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения. В 10 городских округах региона норматив установлен исходя из площади помещения, в остальных муниципалитетах расчет платы идет с человека.

Представитель департамента ценового и тарифного регулирования на заседании суда отметила, что норматив за квадратный метр в городах установлен исходя из существующего по состоянию на 31 декабря 2018 год порядка оплаты услуг по обращению с ТКО. По ее словам, в остальных муниципалитетах размер платы рассчитывается с человека исходя из того, что плотность населения в городских округах выше.

Представитель истцов Валентин Сошников спросил, в связи с чем увеличились расходы граждан на вывоз ТКО. «Дело в том, что в эту сумму входят два показателя — объем и тариф. Объем не изменился, тариф изменился в связи с изменением схемы вывоза и утилизации отходов. На сегодня у нас ликвидированы несанкционированные свалки, транспортировщик обязан привезти мусор в организацию транспортировки и утилизации отходов. Норматив не изменился, изменился тариф в связи с изменением требований к этой сфере»,— пояснила представитель ­департамента.

«То есть вы считаете, что все граждане должны оплачивать работу регоператора по ликвидации несанкционированных свалок?» — уточнил господин Сошников. «Тариф формируется на основании требований законодательства»,— пояснила представительница ответчика.

Михаил Матвеев обратился к ней с вопросом об экономической обоснованности: «Может ли квартира, в которой никто не проживает, производить мусор?» «В соответствии с постановлением № 269 („Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов“) может»,— ответила представитель ­департамента.

«Объем платы зависит от квадратных метров, он не привязан к объему мусора, привязан только к площади помещения. Если я переезжаю в квартиру меньшей площади, я плачу в два раза меньше. Вы называете это экономической обоснованностью?» — обратился господин Матвеев. На это депутату ответили, что «норматив экономически обоснован, потому что соблюдены все процедуры, предусмотренные нормами законодательства».

Во время прений Валентин Сошников подчеркнул, что, установив отсутствие соответствующих замеров, предусмотренных правилами определения норматива, заявители приходят к выводу о неподтвержденности экономической обоснованности норматива: «Очевидно, что экспертная группа при расчете норматива не использовала правила определения норматива накопления ТКО, а придумала свои собственные правила, применение которых привело к экономически и фактически необоснованному росту этого показателя. Расчеты являются полной фикцией, ненаучной, неэкономичной, противоречат фактическому состоянию дел».

По словам юриста, расчеты экспертной группы увеличили количество накапливаемого мусора в многоквартирных домах (МКД) почти на 20 тыс. кубометров: «Незаконная математическая операция экспертной группы увеличила неоправданные расходы граждан области, проживающих в МКД на 11,7 млн руб. Соответственно, доходы регоператора увеличились на эту сумму».

Михаил Матвеев на прениях добавил, что норматив нарушает право на перерасчет услуги по обращению с ТКО в случае временного отсутствия по месту жительства, так как ответчиками применена схема расчета норматива с квадратного метра, которая не позволяет воспользоваться правом на перерасчет.

«Замеры ТКО накануне установления норматива не производились, а в качестве таковых использовались данные 2010 –2014 годов по ТБО, что юридически некорректно и необоснованно. Кроме того, не учитывается фиксируемое Ростатом с 2014 года ежегодное снижение реальных доходов населения и потребительского спроса, что влечет за собой сокращение объемов отходов. Некорректен расчет норматива для потребителей по объему, так как приемка ТКО на полигоны и расчеты с перевозчиками осуществляется по весу, а не по объему, таким образом, и норматив должен быть привязан к весу ТКО»,— отметил депутат.

На заседании прокурор Самарской области поддержала ответчиков и просила отказать в иске в полном объеме.

Кроме подачи жалобы истцы готовят коллективное обращение в Генпрокуратуру РФ по факту выявленных на суде сомнительных схем при расчете нормативов накопления отходов. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал Павел Турков.

Ранее областной суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Регоператор по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс» подал жалобу на это ­решение.

Ани Айвазян