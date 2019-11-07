Будущих судебных приставов хотят проверять на игроманию и склонность к совершению преступлений

Минюст РФ подготовил проект нормативных актов, в которых содержатся нормы для отбора кандидатов на службу в органы принудительного исполнения. Как сообщает ТАСС, для будущих судебных приставов вводится профессиональный психологический отбор для определения личных и деловых качеств, а также отсутствия факторов риска. К ним относятся: склонность к зависимости от азартных игр, склонность к злоупотреблению должностными полномочиями, сокрытие сведений о доходах и имуществе, злоупотребление алкоголем или потребление наркотиков.

В числе необходимых личных качеств в ходе психологического исследования и тестирования будет определяться уровень общего интеллектуального развития, эмоциональная устойчивость, уровень выдержки, смелости, решительности, настойчивости, целеустремленности и прочие качества.

В проекте Минюста также содержатся предложения по смене граффитово-черной формы на темно-синюю. Новый закон «О службе в органах принудительного исполнения в РФ», вступает в силу с 1 января 2020 года. Предполагается, что переаттестация приставов продлится в течение полугода.