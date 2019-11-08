Покупатель имущества экс-совладельца Экопромбанка не смог заплатить за него

Арбитражный управляющий Станислав Никонов объявил о расторжении договора с победителем торгов по реализации имущества бывшего совладельца АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина.

В апреле физлицо Сергей Ревин приобрел по 50% долей должника в уставных капиталах ООО «Орден», ООО «Экопром Групп», ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс „Пермские медведи“» и ООО «Рубикон». А также 94,4% в ООО «В.А. и Ко», 76% в ООО «Универсальный дворец спорта „Пермские медведи“», 10,8% в ООО «Электроизоляторная компания», 20% в ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» и 1,42% в ООО «Ергач».

Как следует из сообщения на сайте ЕФРБ, договор расторгнут в связи с неоплатой. Напомним, Владимир Нелюбин был признан банкротом в 2016 году.

В мае суд приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении у АКБ «Экопромбанк» около 215 млн руб. в группе лиц по предварительному сговору и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой.