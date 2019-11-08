Топ-менеджер компании пермского отельера планирует заняться жилищным строительством

Городские власти выдали разрешение на строительство 17-этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения. Как стало известно „Ъ-Прикамье“ с сайта администрации Перми, разрешение выдано Александру Нейфельду, директору АО «Предприятие В-1336».

Ранее владельцем компании являлся пермский отельер Александр Полев, однако сам господин Полев говорит, что Александр Нейфельд «лет десять как ушел в свободное плавание». Сам господин Нейфельд отметил, что он выкупил компанию у господина Полева еще в 2011 году.

Площадь многоквартирного дома по ул. Ветлужской, 30 составит 7,46 тыс. кв. м, в доме разместится 160 квартир. Сейчас по этому адресу, согласно 2gis.ru, размещается автостоянка.

Александр Нейфельд в разговоре с „Ъ-Прикамье“ пояснил, что земельный участок находится в его собственности, остальные подробности стройки обещал рассказать позднее.

Согласно kartoteka.ru, господин Нейфельд возглавляет АО «Предприятие В-1336», занимающееся производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Также господин Нейфельд зарегистрирован как учредитель ООО «Мануфактура» (деятельность ресторанов и доставка продуктов питания) и индивидуальный предприниматель, сферой деятельности которого является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.