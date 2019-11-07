Против «Умного голосования» не хватило аргументов

Смольнинский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения иск экс-кандидата в депутаты муниципального совета МО «Смольнинское» Анастасии Колб. Она требовала отменить результаты выборов по избирательному округу № 239. Согласно иску на волю избирателей повлияло «Умное голосование» Алексея Навального. Ответчик — ИКМО «Смольнинское» была солидарна со своим оппонентом и поддерживала ее доводы, но суд не счел их убедительными. Эксперты полагают, что в первую очередь позиция истца была необоснованной, к тому же установка судов не отменять результаты выборов не оставила этому иску никаких шансов.

На протяжении всех пяти заседаний, которые состоялись по этому иску, Анастасия Колб, бывшая помощница депутата Виталия Милонова (времен его работы в ЗакСе Петербурга), дочь главы муниципальной администрации «Смольнинского» Александра Колба и кандидат от «Единой России», называла «Умное голосование» «информационно-агитационной системой». Она была не согласна с тем, что данная система работала в день тишины, когда любая агитация запрещена.

По мнению экс-кандидата, а также ее матери, Марины Колб, которая представляла интересы дочери на суде, это исказило действительную волю избирателей. Кроме того, фотография Анастасии Колб с информацией о ней, по ее словам, располагалась высоко, что мешало избирателям с этой информацией ознакомиться (позднее эти слова были опровергнуты). В результате в совет она не прошла, а единороссам досталось лишь четыре мандата из двадцати. Остальные места поделили между собой «яблочники», активисты движения «Наш дом — Смольнинское» (создано при поддержке петербургского штаба Алексея Навального) и движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

ИКМО «Смольнинское», выступавшая в деле ответчиком, еще на первом судебном заседании поддержала доводы истца. Ее представитель Всеволод Хорунжий отметил, что «избиратели голосовали по указке сайта и в подавляющем большинстве даже не знали кандидатов».

Кроме того, госпожа Колб заявляла, что для попадания в списки «Умного голосования» необходимо было заплатить немалую сумму, которую кандидаты не указывали в отчетах о расходовании средств на избирательную кампанию. Один из кандидатов, числившихся в этом списке, Константин Хрщонович, который являлся в деле заинтересованным лицом, заявил, что узнал о поддержке проектом за несколько дней до дня голосования. Также он представил факты ведения активной избирательной кампании, среди которых были материалы СМИ, подтверждения общения с жителями (он является главой домового совета) и другие.

Прокурор и судья сошлись во мнении, что «Умное голосование» на результаты выборов хоть и повлияло, но абсолютно законно, а значит, оснований для отмены результатов в округе № 239 нет.

Вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров уверен, что у истца изначально не было шансов. «Судя по сложившейся судебной практике, у судов есть четкая установка, чтобы результаты выборов не корректировать. Думаю, что это говорит о политическом векторе на удержание результатов. Что касается иска Анастасии Колб, то он сам по себе абсурдный. Рассматривать “Умное голосование” как незаконный фактор достаточно странно. Установка на фиксацию действующих результатов и неубедительность истца стали залогом принятого решения»,— считает эксперт.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает саму идею подачи такого иска глупой. «Точно так же можно подать иск из-за обычной агитации: баннеров, листовок и прочего — и говорить, что у оппонентов они были лучше. Проголосовали ли люди в соответствии с “Умным голосованием” или нет, доказать невозможно. Истец, основывая иск на таких доводах, стала в лучшем случае посмешищем»,— уверен господин Конфисахор.

Олег Дилимбетов