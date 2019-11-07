Volkswagen анонсировал концепт-кар ID. Space Vizzion

Компания Volkswagen анонсировала концепт-кар ID. Space Vizzion, премьера которого состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen
Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen
Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen
Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen
Новинка будет построена на платформе MEB, разработанной специально для электромобилей немецкого концерна. Автомобиль получит кузов универсал, дизайн которого разработают в стилистике предыдущих прототипов линейки ID.
Заявлено, что батарея электромобиля обеспечит пробег без подзарядки до 590 км, аэродинамика машины будет на уровне спортивных моделей Gran Turismo, а салон окажется просторным как у кроссовера. Интерьер отделают материалами, сделанными из переработанного сырья — в частности, кресла получат обивку искусственной кожей AppleSkin из остатков от производства яблочного сока.
Концепт-кар Volkswagen ID. Space Vizzion представят 19 ноября. Серийная модель дебютирует в 2021 году в разных версиях для Европы, Китая и Северной Америки.