Volkswagen анонсировал концепт-кар ID. Space Vizzion

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Новинка будет построена на платформе MEB, разработанной специально для электромобилей немецкого концерна. Автомобиль получит кузов универсал, дизайн которого разработают в стилистике предыдущих прототипов линейки ID.

Заявлено, что батарея электромобиля обеспечит пробег без подзарядки до 590 км, аэродинамика машины будет на уровне спортивных моделей Gran Turismo, а салон окажется просторным как у кроссовера. Интерьер отделают материалами, сделанными из переработанного сырья — в частности, кресла получат обивку искусственной кожей AppleSkin из остатков от производства яблочного сока.

Концепт-кар Volkswagen ID. Space Vizzion представят 19 ноября. Серийная модель дебютирует в 2021 году в разных версиях для Европы, Китая и Северной Америки.