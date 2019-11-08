175 лет назад в мужском монастыре Святой Екатерины, у подножья горы Синай, был обнаружен один из древнейших и самый полный греческий список Ветхого и Нового Заветов.

Обнаружил его в монастырской библиотеке немецкий ученый-богослов Константин Тишендорф в 1844 году, и почти сразу за обладание этим документом раннего христианства, получившего в науке библеистике название «Синайский кодекс» (Codex Sinaiticus), началось соперничество между Россией и Великобританией. В результате четыре куска рукописи оказались в четырех разных странах. Только в 2009 году все они были оцифрованы и собраны воедино. Сейчас любой может лично полистать в интернете один из древнейших вариантов Библии.

Рукопись из корзины

Первоначально Тишендорф нашел в монастыре близ Синайской (Моисеевой) горы 129 листов рукописного Писания, которые из-за древности почерка уже не использовались монахами и предназначались на выброс. Приват-доцент Лейпцигского университета Тишендорф был опытным библеистом, его натренированный глаз, вероятно, сразу задержался на характерном унциальном, как говорят ученые, письме рукописи с закругленными буквами. Так писали по-гречески с IV по IX век н. э.

Тишендорф не умолчал в монастыре о ценности рукописи, в результате чего возникла неловкая ситуация. Получалось, что настоятель монастыря проглядел и едва не лишил христианство настоящей реликвии. Этим, наверное, и можно объяснить ту легкость, с которой заезжий протестантский священник Тишендорф получил в подарок от монастыря меньшую по толщине стопу листов рукописи (43 листа), а большая (86 листов) перекочевала из корзины в общей монастырской библиотеке в библиотеку особо ценных книг в келье настоятеля монастыря. Во всяком случае, такой выход из деликатной ситуации позволил обеим сторонам сохранить лицо.

В 1844 году Тишендорф еще не мог знать, что те пергаменные листы с явно очень старым фрагментом Ветхого Завета, которые он увидел, лишь небольшая часть Синайской Библии. Тишендорф датировал их IV веком (позже Синайский кодекс был датирован более точно — 325–360 годами) и издал их в Лейпциге в виде факсимильного альбома, назвав эту часть Синайского Писания «Кодексом Фридриха-Августа» (Codex Friderico-Augustanus) в честь короля Саксонии, подданным которого был Тишендорф.

Русский архимандрит и британский майор

Столь же ранний список Священного Писания был на тот момент только один — так называемый Ватиканский кодекс IV века, обнаруженный в XV веке в Фульдском аббатстве в Германии и хранящийся с того времени в Ватиканской апостольской библиотеке. И Тишендорфу, и его коллегам-библеистам было понятно, что появился новый ценный источник для текстологического анализа Библии. И в 1853 году Тишендорф снова отправился в синайский монастырь Святой Екатерины, подозревая, что монахи показали ему не все, что у них имелось в библиотеке.

Подозрения Тишендорфа оказались верными. В промежутке между первым и вторым его приездом сюда в монастыре помимо традиционных паломников побывали два человека, которые видели и держали в руках разыскиваемые Тишендорфом листы. Как выяснилось позже, после отъезда немца монахи собрали их воедино, и всего таких листов, исписанных унциальным письмом с обеих сторон, набралось у них около 300.

Первым гостем, видевшим их в 1845 году, был архимандрит Порфирий (Успенский), который в это время занимался созданием в Иерусалиме Русской духовной миссии. Он был профессором богословия, знал греческий язык и тоже сразу оценил древность рукописи. Вторым был шотландский майор и искатель приключений Чарльз Керр Макдональд.

Таких вольных охотников за ближневосточной экзотикой, как майор, в здешних краях было много. После египетского похода Наполеона в 1798 году вывозить памятники истории с Ближнего Востока вошло, как сейчас говорят, в тренд. Например, Макдональд вывез отсюда более 400 раритетов, которые теперь хранятся в Британском музее. Сейчас ближневосточные страны говорят о грабеже их культурного достояния и требуют возврата вывезенных памятников истории, а в западноевропейских странах, США и России говорят об их спасении для мировой науки и не возвращают.

Тишендорф, который к тому времени стал уже профессором благодаря публикации первой порции Синайской рукописи, как раз стремился спасти редкую рукопись и ввести ее в научный оборот, но во второй его приезд в монастырь ему ее даже не показали.

Переезд Синайской рукописи в Петербург

Упорный немец своего добился, вернувшись в монастырь Святой Екатерины еще раз в 1659 году. В этот свой третий и последний визит он прибыл сюда уже как представитель императора Александра II на деньги российского правительства и с предложением, от которого монастырскому начальству и главе Автокефальной синайской церкви архиепископу Синайскому нельзя было отказаться. Им предлагалось передать Синайскую рукопись Библии в дар русскому императору.

На этот раз монахи отдали Тишендорфу всю рукопись, точнее почти всю. Они проглядели еще пять ее листов, которые потом увез в Санкт-Петербург профессор Владимир Бенешевич, посетивший монастырь Святой Екатерины в 1911 году. А еще 25 листов нашлись в 1975 году под давно обрушившейся кровлей каморки в часовне у северной стены монастыря, когда в там начался капитальный ремонт.

Тишендорф, просмотрев всю рукопись, увидел, что помимо дальнейшего ветхозаветного текста она содержала полный, без пропусков, как ему показалось, Новый Завет (на самом деле несколько небольших лакун там было), а также «Послание Варнавы» и часть «Пастыря Гермы», и поспешил ее увезти из монастыря в Санкт-Петербург. Находка для его науки выглядела бесценной, ведь одна из главных задач библеистики — восстановление протографа, то есть самого первого текста Нового Завета. Забегая вперед, надо сказать, что протограф до сих пор не найден, самые древние отрывки из Нового Завета на папирусах датируются II веком, и многие библеисты считают, что он утрачен безвозвратно.

Библейская realpolitik

Потом много писали и продолжают писать сейчас, что в обмен на Синайский кодекс российское правительство пожертвовало монастырю всего 9 тыс. руб., хотя англичане предлагали купить рукопись за 20 тыс., то есть в 15 раз дороже по курсу того времени. Но, во-первых, нет документальных свидетельств каких-либо предложений англичан монастырю купить у него рукопись. Первое и последнее британское предложение купить Синайский кодекс за 40 тыс. поступило от лондонской антикварной фирмы Maggs Bros. Ltd советскому правительству в 1933 году. Советское правительство запросило 200 тысяч и, поторговавшись, продало его Великобритании за 100 тыс.

А во-вторых, ни 20 тыс., ни любая другая сумма денег единовременно от англичан не могли бы устроить Синайскую церковь, если бы их получение означало бы отказ Автокефальной синайской церкви от доходов от ее земель и недвижимости в Бессарабии, Киеве и Тифлисе. На поступления от этих активов в России жил монастырь Святой Екатерины у подножия Моисеевой горы, и, что было гораздо важнее, на эти деньги жила вся Синайская церковь и вместе с ней окрестные племена бедуинов, которых монастырь Святой Екатерины бесплатно кормил в обмен на их лояльность к монастырю.

Когда после революции 1917 года в России Синайская церковь лишилась этого источника доходов, ее иерархи первым делом пожаловались «на недовольство и брожение кочующего арабского племени, вызываемое сокращением ежедневной монастырской помощи». Так что за полвека до русской революции, когда денежный поток из России не ослабевал, а только рос из года в год, испортить отношения с Россией было бы для Синайской церкви опрометчиво.

Когда ее глава архиепископ Синайский Кирилл попытался отказаться подписать акт дарения Синайского кодекса Александру II, российское правительство показало строптивцу, кто на Синае хозяин, и наложило секвестр на бессарабские владения Синайской церкви, откуда шел основной денежный поток на Синай. В результате стараниями прежде всего старцев из монастыря Святой Екатерины архиепископ Кирилл был низложен, а на его место избран Каллистрат, который первым делом подписал договор дарения Синайского кодекса Александру II.

Желающие могут прочитать в подробностях историю приобретения Российской империей Синайского кодексе в научных работах современного немецкого библеиста Кристфрида Беттриха и российского искусствоведа Анны Владимировны Захаровой, они есть в открытом доступе в интернете. Увлекательнейшее чтиво в духе романов «Имя розы» Умберто Эко и «Код да Винчи» Дэна Брауна, только без авторских фантазий.

Первое издание Синайского кодекса

В 1862 году к торжествам по поводу тысячелетия русского трона (призвания Рюрика на княжение) вышло четырехтомное факсимильное издание Синайской Библии. Всего было издано 327 экземпляров (24 на бумаге, имитирующей пергамен). 100 экземпляров получил Тишендорф (для продажи) как своего рода гонорар за оказанные им услуги. 227 оставшихся экземпляров русское правительство распределило так: прежде всего их дарили выдающимся личностям и институтам в России, затем следовали большие европейские библиотеки, в конце шли европейские правящие дворы. Два экземпляра получил монастырь Святой Екатерины.

Параллельно с большим факсимильным изданием Тишендорф подготовил дешевое учебное издание новозаветной части Синайского Писания. Оно было опубликовано в 1863 году при поддержке русского правительства тиражом 1000 экземпляров.

Сам же Синайский кодекс занял почетное место в петербургской Императорской публичной библиотеке (после революции — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а ныне Российская национальная библиотека — РНБ), где в 1932-м его увидели британские бизнесмены из Maggs Bros. Ltd, которые зашли туда не случайно.

Английский юмор

В 1930–1932 годах правительство Советского Союза наводнило международный антикварный рынок ценными предметами, владельцем которых оно стало в ходе национализации. Лондонские антиквары приехали в Москву, чтобы предложить свой опыт в этой сфере и наладить контакты на правительственном уровне.

Из Москвы они съездили на несколько дней в Ленинград, где приобрели Библию Гутенберга, и в буквальном смысле с этой Библией под мышкой заглянули в Публичную библиотеку. По возвращении в Москву они получили аудиенцию у заместителя наркома внешней торговли Аркадия Розенгольца, во время которой как бы в шутку заметили, что «если господину комиссару понадобятся деньги, ему достаточно будет выслать эту рукопись». Не прошло и полгода, как атташе по культуре советского посольства в Париже зашел в парижский филиал фирмы Maggs Bros. Ltd и попросил передать руководству фирмы, что деньги товарищу Розенгольцу таки понадобились.

Начались переговоры, в ходе которых, как уже сказано, стороны сошлись на цене в 100 тыс. Окончательное решение о продаже Синайского кодекса принял Сталин, во всяком случае его подпись стоит на записке из Политбюро ЦК ВКП(б): «От 5.XII.33 г. Вопрос т. Розенгольца. Обязать т. Бубнова выдать Наркомвнешторгу рукопись библии “Синайский кодекс” и разрешить НКВТ продать ее. Выписки посланы: тт. Розенгольцу, Бубнову. Секретарь ЦК И. Сталин».

Решение о покупке Синайского кодекса принял британский премьер-министр Макдональд, поставив условие, что на счет правительства для этой цели поступят общественные пожертвования. Деньги были большие, а на дворе все еще стояла Великая депрессия. Тем не менее краудфандинг, как сказали бы сейчас, дал искомые 100 тыс. в течение недели. В декабре 1933 года Синайский кодекс переехал из ленинградской Публичной библиотеки в Британскую библиотеку, где находится по сей день.

Неудобная рукопись

Продажу Синайского кодекса часто ставят в вину безбожникам большевикам, что имеет под собой основания. Пара сотен тракторов из США для создающихся колхозов или немецкое оборудование для ДнепроГЭС, купленные на вырученную за кодекс валюту, были полезнее для советской власти, чем «опиум для народа», даже если этот «опиум» имел научную и историческую ценность. Но был еще один мотив, который мог склонить советское руководство к решению поскорее избавиться от Синайского кодекса. Уж больно сильный шум поднял Вселенский патриарх, требовавший вернуть монастырское имущество, «насильственно задержанное у себя бывшим русским правительством».

Синайская церковь была и есть автокефальная, то есть самостоятельная, автономная, но после 1917 года и разгрома РПЦ она подпала под патронат Вселенского (Константинопольского) патриархата, и именно Константинопольский патриарх требовал от советского правительства либо как-то компенсировать утерю имущества Синайской церкви в Бессарабии, Киеве и Тифлисе, либо вернуть Синайский кодекс, за который, по его словам, «англичане предлагали монастырю 20–25 тыс. единовременно и по 1 тыс. ежегодно». Тем более что монастырь Святой Екатерины «отдал его на время, но обратно уже не получил, и это сокровище русское правительство оставило навсегда в Петербурге без всякой денежной компенсации монастырю».

Нарком Луначарский, на имя которого пришло письмо от представителя Вселенского патриарха и архиепископа Синайского в России, поручил Академии наук СССР ответить патриарху. Ответ подготовил директор ленинградской Публичной библиотеки академик Николай Марр. На его основании в аппарате Луначарского подготовили ответ иерархам Константинопольской и Синайской церквей, суть которого сводилась к одной фразе: «Передача Синайскому монастырю Codex Sinaiticus не должна иметь места ни по правовым, ни по научным, ни по моральным соображениям, и потому Наркомпрос решительно отказывается обсуждать ходатайство о такой передаче».

Отсутствовало в этом ответе только одно, главное: не было документального подтверждения передачи рукописи в дар России, а без этого ответ был таким же голословным, как и требование Вселенского патриарха. И Академия наук, и Наркомпрос направляли в Наркомат иностранных дел запросы найти оригинал акта дарения Синайского кодекса. Но там новые советские сотрудники не знали, что и где искать в архивах. А те, кто мог им подсказать, погибли в годы Гражданской войны или были в эмиграции и ссылках, как, например, профессор церковного права Бенешевский. Только в нулевые годы нашего века оригиналы договора и сопутствующих ему документов нашла в архивах МИДа кандидат искусствоведения Анна Захарова.

Стараниями Вселенского патриархата скандал с «воровством» уникальной рукописи Россией не затихал все 1920-е годы. Избавление от нее, причем за очень хорошие деньги, вероятно, выглядело для советского правительства весьма выгодной сделкой.

Синайский кодекс онлайн

В 2003 году по инициативе Британской библиотеки (где с 1933 года хранятся 347 листов Синайского кодекса) стартовал международный проект Codex Sinaticus. В нем кроме Британской библиотеки приняли участие библиотеки остальных стран, где хранятся фрагменты рукописи. Это библиотека Лейпцигского университета, там хранятся 43 листа, вывезенные из монастыря Святой Екатерины в 1844 году Тишендорфом; РНБ в Санкт-Петербурге, где после продажи кодекса Великобритании в 1933 году то ли по недосмотру продавца и неведению покупателя, то ли по какой другой причине остались пять листов рукописи, вывезенные из Синая в 1911 году профессором Бенешевским, и библиотека монастыря Святой Екатерины, где хранятся 25 листов кодекса, найденные при капремонте в 1975 году.

Бюджет проекта составил более полумиллиона фунтов стерлингов (в основном спонсорские взносы), а его целью было свести воедино в цифровом виде все фрагменты рукописи, хранящиеся в четырех странах, и опубликовать его онлайн. Кроме этого предполагалось проведение реставрации и консервации оригинала во всех четырех странах по единой методике, а также транскрибирование текста, составление научного комментария и исследование его истории. К 2009 году были полностью выполнены все эти задачи. Кроме, разумеется, последней — исследования истории одной из древнейших Библий. Ее исследование продолжается и будет продолжаться, пока существует наука библеистика.

Библеистика в эпоху индекса Хирша

В повседневной церковной жизни и верующими используется Textus Receptus (общепринятый текст) Нового Завета, у нас — его синодальный перевод. А древние рукописи Священного Писания, подобные Синайскому кодексу, служат предметом исследования многих разделов современной науки: от истории и лингвистики до библеистики. При этом последняя наука в современном ее виде, который сложился в XIX веке, вероятно, не совпадает с расхожим мнением о «библейской науке» как о чем-то сугубо религиозном.

Тот раздел библеистики, который носит название библейской герменевтики, можно определить как науку об общих и частных принципах, методах и правилах понимания библейского текста. В повседневной церковной практике для этого существуют некие каноны, но с точки зрения богословия как науки предполагается, что библейский текст может иметь несколько смысловых уровней. Это подразумевает возможность обнаружения в тексте не только очевидного, буквального смысла, но и нескольких более глубоких семантических уровней, чем, собственно, и занимаются ученые-богословы, работающие в области библейской герменевтики.

Не менее важную роль в современной библейской науке играют библейско-археологическая тематика и ветхо- и новозаветная текстологии. Число исследовательских статей только в области библейской текстологии может с легкостью поспорить с любой другой гуманитарной наукой.

В нашей стране библеистика как наука в период с 1918 по 1943 год была запрещенной. Но уже в 1948 году (после сталинских послаблений церкви, которые он был вынужден сделать в годы войны) вышла научная статья профессора Ленинградской духовной академии с попыткой ответить на вопрос об авторстве и времени написания книг Нового Завета. С тех пор, несмотря на периодические приступы гонения на церковь со стороны власти и ограниченное поле для развития (только в рамках Московской и Ленинградской духовных академий), отечественная библеистика не прекращала своего существования.

Именно в эти годы у нее выработался характерный и узнаваемый яркий художественный стиль, который появился неслучайно. Такая литературная форма изложения материала выбиралась авторами и редакциями церковных журналов намеренно, поскольку позволяла предоставить информацию читателям в наиболее доступной форме в сложный период истории русской церкви. Будет обидно, если отечественная библеистика его утратит сейчас, когда теология наконец полностью восстановлена в правах как наука — с кафедрами, учеными советами, учеными степенями и публикациями ради индекса Хирша.

Сергей Петухов