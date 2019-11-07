В ДТП в Белгородской области погибли два человека

Сегодня утром на 80 км дороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» в Белгородской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УМВД по Белгородской области. По предварительным данным ведомства, 21-летний водитель на Opel двигался со стороны Алексеевки в направлении села Иловка и при обгоне столкнулся с «ВАЗ 2109» под управлением 43-летнего водителя и «ВАЗ 2107» под управлением 67-летнего водителя.

В результате столкновения водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель «девятки» — при транспортировке в медицинское учреждение. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель Opel и двое пассажиров — 30-летний мужчина и 20-летняя девушка, а также 39-летняя пассажирка «ВАЗ 2109». Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Валерия Розбот