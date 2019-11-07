Гордума пригрозила мэрии Екатеринбурга затянуть принятие бюджета

Депутаты гордумы Екатеринбурга в четверг встретились с мэром Александром Высокинским и его заместителями, чтобы обсудить бюджет 2020 года. На заседании были рассмотрены планы по строительству и ремонту дорог.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что по планам мэрия предоставила исчерпывающий список, но «точные цифры по финансам опять не показаны». «Это не способствует детальному ознакомлению депутатского корпуса с бюджетом и может затянуть его принятие. В связи с этим, народные избранники в очередной раз подчеркнули важность укрепления диалога не на словах, а на деле», — говорится в сообщении гордумы.

По данным мэрии, в рамках федеральной программы планируется построить восемь объектов (улицы и очистные сооружения), муниципальная программа предусматривает еще девять объектов (улицы, вынос газа, трамвайная линия). А в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Екатеринбурге в следующем году планируется отремонтировать 16 улиц (вместе с тротуарами), за счет областных субсидий привести в порядок еще 17 участков. Депутаты обозначили необходимость строительства Рощинской и Просторной, на что получили ответ, что улицы запроектированы, но денег нет. Отсутствие финансов не позволяет привести в порядок и улицу Маршала Жукова. Депутатов также интересовало, почему в перечне нет улиц, которые находятся в отдаленных территориях. Представители мэрии ответили, что еще на ряде участков ремонт будут проводить «картами» районные ДЭУ.

«В целом, перечень не окончательный и будет дополнятся за счет экономии средств при проведении конкурсов, но ничего конкретного не обещали», — говорится в сообщении гордумы по итогам встречи.