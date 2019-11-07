В Курской области увеличилось производство молока

В Курской области с начала 2019 года произведено более 235 тыс. т молока, сообщает пресс-служба администрации региона. Это на 2,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. «Основной рост молочного производства молока фиксируется в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах»,— добавили в пресс-службе администрации Курской области. По итогам года ожидается, что этот показатель достигнет 295 тыс. т.

«Этому способствуют меры господдержки, которые оказываются сельхозпроизводителям как из федерального, так и из областного бюджетов. Субсидии предоставляются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота. Так, в текущем году приобретено порядка 4 тыс. голов молодняка КРС»,— цитирует пресс-служба вице-губернатора Курской области Сергея Стародубцева.

Валерия Розбот