Проезд по дороге Надым-Салехард планируют открыть в конце 2020 года

В ЯНАО завершается строительство последних 84 км в щебне и девяти мостовых переходов дороги Надым-Салехард. Ее общая протяженность 344 км. В конце следующего года планируется открыть проезд в щебеночном типе покрытия, сказал на пресс-конференции директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Он отметил, что всего в 2020 году в муниципалитетах округа отремонтируют 180 км дорог, на региональных трассах приведут в порядок 50 км. Капитальный ремонт предстоит на участках Пуровск-Коротчаево и Ноябрьск-Вынгапуровский, продолжится работа на дороге от Границы ЯНАО до Ноябрьска, а также на участке Губкинский-Пурпе. В следующем году в активную фазу войдут работы по реконструкции дороги Коротчаево-Новый Уренгой.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в следующем году планируется отремонтировать 7,6 км региональных дорог, капитальные ремонт предстоит на участках протяженностью 1,2 км. В Салехардской городской агломерации показатель составит — 6,74 км.