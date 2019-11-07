Остужевскую развязку в Воронеже планируют начать строить в 2021 году

Cтроительство Остужевской развязки в Железнодорожном районе Воронежа ориентировочно начнут в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Сейчас проект развязки проходит госэкспертизу.

Господин Кстенин пояснил, что работы начнутся после завершения реконструкции виадуков на улицах 9 Января и Ленина, чтобы не перегружать улицы облцентра. По информации главы города, проектная стоимость развязки составляет 6 млрд руб., но она может измениться после экспертизы.

Напомним, строительство развязки на Остужева, у одного из трех мостов через водохранилище — Северного анонсировалось с 2013 года. Тогда же местный «Гипрокоммундортранс» занялся проектом. Строительство с тех пор не началось, потребовалась доработать документацию. Развязку планируют возвести в границах участка площадью 36 га. Инвестиции в нее в конце 2017 года оценивались в 4,3 млрд руб. В июне 2018 года по проекту проходили публичные слушания, заключение по ним направили мэру Вадиму Кстенину. В октябре 2018-го контракт на доработку проекта вновь достаплся «Гипрокоммундортрансу». Активная стадия строительства планировалась на вторую половину 2019 года.

Мария Старикова