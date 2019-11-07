Вопрос цены

Сегмент детских банковских карт в России только начинает развиваться, точных статистических данных о нем пока нет, однако игроки рынка уже отмечают его высокий рост и потенциал развития. У этого направления определенно есть будущее.

С момента своего появления и до настоящего времени этот продукт является одной из опций в рамках семейного банковского обслуживания. При этом финансовые организации уделяют большое внимание созданию специализированного образовательного программного обеспечения, которое позволит молодым пользователям не только повысить финансовую грамотность и проработать сценарии взрослой жизни, а также получать первые уроки обращения с деньгами.

Использование банковских продуктов становится все более удобным для детей и подростков.

Согласно законодательству, с шести лет ребенок может самостоятельно совершать небольшие покупки в магазинах. Соответственно, с этого возраста можно оформить детскую банковскую карту. Она будет привязана к счету родителя или опекуна. С 14 до 18 лет, с согласия родителей, подросток имеет право открыть карту с самостоятельным счетом.

По нашим данным, в зависимости от банка от 13% до 46% совершеннолетних пользователей сегодня готовы оформить карту для своего ребенка.

Банкам очень выгодно делать подобный вклад в будущее: благодаря выпуску детских карт растет лояльность взрослых пользователей, а юные клиенты, перешагнув порог совершеннолетия, с большей вероятностью станут клиентами именно того банка, который знают с детства и в услугах которого уже уверены. По сути, речь идет о многолетнем взращивании потенциально активных и стабильных в своем поведении клиентов.

Учитывая тот факт, что наличные расчеты все чаще заменяются безналичными, а дети, особенно школьники, уже имеющие некоторую самостоятельность, нуждаются в карманных деньгах, специализированные детские карты будут пользоваться все большим спросом, а значит, этот сегмент имеет большой потенциал развития и совершенствования.