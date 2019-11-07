Растить клиента смолоду

Централизованный учет детского «пластика» как самостоятельного продукта, по информации ЦБ, в России не ведется, но представители банков утверждают, что спрос на детские банковские карты ежегодно растет. Для привлечения новых клиентов из этого сегмента банки расширяют функционал карт, создают мультимедийные приложения и снижают минимальный возраст держателя карты. Учитывая, что число потенциальных клиентов довольно велико, а сам «детский» сегмент освоен мало, у продуктов для несовершеннолетних хороший потенциал для роста и развития, уверены эксперты и сами банкиры.



От бонуса — к самостоятельности

Участники рынка отмечают, что изначально карты для детей были фактически дополнительным продуктом для их родителей и представляли собой дебетовую карту, привязанную к основной карте одного из родителей ребенка. Задачей такого «пластика» было прежде всего повышение лояльности родителей к банку. Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets, говорит, что с появлением детской пластиковой карты у родителей отпала необходимость выдавать детям-школьникам наличные деньги на карманные расходы. В силу того, что подобная карта привязана к карте одного из родителей, можно всегда быть в курсе, на что и в каких объемах с нее тратятся деньги. Зачастую родители заводят карту ребенку, уезжающему учиться в другой регион или за границу, чтобы иметь возможность оперативно оказать ему материальную поддержку.

Растущий спрос и активное использование довольно быстро перевели детские карты из разряда бонусов для взрослых клиентов в почти самостоятельный продукт. Для банков это работа на перспективу, многолетнее взращивание потенциально активного и доходного сегмента клиентов. «От детского “пластика” банк не получает такого дохода, как при оформлении карты для взрослого пользователя, но у этого продукта другие преимущества. Он обеспечивает лояльность в будущем, когда юный клиент начинает тратить не только карманные деньги, но также стипендию и первую зарплату,— поясняет Елена Чижевская, вице-президент РФИ-банка.— Кроме того, банк будет знать о финансовых предпочтениях клиента с раннего возраста и сможет предлагать ему финансовые продукты с учетом характера трат».

Все интереснее, все «моложе»

С развитием сегмента детского пластика продукт получает все больше самостоятельных функций. В большинстве банков, предлагающих такого рода продукт, ребенок по достижении 14 лет может оформить собственную, «автономную», дебетовую карту. «Банк “Хоум Кредит” выпускает банковские карты для несовершеннолетних клиентов старше 14 лет. Это может быть как дополнительная карта, выпущенная к счету родителя или опекуна, так и собственная дебетовая карта ребенка,— рассказывает Александр Тарабановский, руководитель направления развития дебетовых карт банка «Хоум Кредит».— Функционал карт, которые выдаются детям с 14 лет, не отличается от функционала дебетовых карт, которые открывают взрослые. Например, по дебетовой карте “Польза” можно получать кэшбэк за любые покупки, а также до 7% годовых на остаток. Таким образом, дети могут платить картой и получать за покупки кэшбэк либо пользоваться ею для приумножения сбережений»,— резюмирует он.

В ВТБ можно оформить дебетовую карту для детей несовершеннолетнего возраста (от 14 лет для всех категорий клиентов, от 10 — в сегменте «прайм») в качестве дополнительной к счетам законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей), сообщает пресс-служба банка. Ограничения на ее использование может установить основной владелец (родитель, попечитель), также именно ему поступают SMS о проведенных транзакциях, а вот условия и начисление бонусов в рамках программы лояльности сохраняются.

Так же, как и взрослые держатели карт, дети могут пользоваться мобильными банковскими приложениями. Например, ребенок с собственной картой «Хоум Кредит», по словам Александра Тарабановского, может пользоваться функционалом мобильного и интернет-банка, так же как и взрослый пользователь. Некоторые банки пошли дальше — они разрабатывают для юных пользователей специальные продукты. «По нашим наблюдениям, дети часто обладают гораздо более серьезными знаниями о технологиях и современных мобильных устройствах, чем их родители,— комментирует Анна Пискунова, менеджер продукта «Тинькофф Джуниор» из банка «Тинькофф».— Поэтому в первую очередь при создании платформы “Тинькофф Джуниор” мы ориентировались на потребности юных пользователей и ставили перед собой задачу поддержать их знания простым и удобным инструментом со множеством финансовых и лайфстайл-опций».

С середины 2018 года «Почта Банк», «Тинькофф» и Альфа-банк начали выпускать геймерские, или «киберкарты». Их целевая аудитория — клиенты от 14 лет, неравнодушные к компьютерным играм. Держатель такого «пластика» помимо основного функционала дебетовой карты получает доступ к партнерским акциям, розыгрышам и эксклюзивным турнирам геймеров.

По мнению аналитиков, для нового, «цифрового», поколения карта становится не только мультиинструментом для оплаты, но и информационным ресурсом. Она может совмещать функции социальной карты учащегося: пропуска в кампус, школу или общежитие, проездного билета; может выступать в качестве удостоверения личности (некоторые банки выдают именные карты с фотографией держателя).

Все больше банков вовлекают в круг держателей карт клиентов младше 14 лет. Сегодня возрастной минимум для выпуска карты — шесть лет. Для группы клиентов младше

14 лет она является дополнительной, привязанной к карте одного из родителей. В этой связи ее возможности ограничены: подобной картой чаще всего можно расплатиться в транспорте или супермаркете и пополнить баланс мобильного телефона. «Некоторые родители предпочитают учить ребенка пользоваться картой с раннего возраста, повышая финансовую грамотность. А сами банки стараются разработать яркое и интересное обучающее программное обеспечение, ориентированное на детей и подростков»,— поясняет Елена Чижевская. Если детская карта — дополнение родительской, то ее обслуживание входит в стоимость обслуживания основной карты, если же это самостоятельный продукт, то банк вносит данные держателя в ЕБС и взимает плату за обслуживание, в разных банках стоимость обслуживания варьируется, как и в случае со взрослыми дебетовыми картами.

Финансовая грамотность и безопасность

Получая возможность распоряжаться пластиковой картой, подросток учится не только тратить, но и копить деньги. «Клиентам в возрасте от 14 до 17 лет Сбербанк предлагает открыть молодежную карту, подключить бонусную программу “Спасибо” или оформить вклад для накопления денежных средств на свои цели»,— рассказывает Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

По мнению участников рынка, такие накопления хоть обычно и не являются значительными, в конечном итоге приносят пользу банкам: клиент, умеющий грамотно планировать расходы и копить часть доходов, впоследствии станет дисциплинированным заемщиком. В этой связи финансовые организации инвестируют в популяризацию этих инструментов. Так, помимо мобильного приложения для подростков-держателей карт Сбербанка, в одной из социальных сетей существует чат-бот, который дает советы для повышения финансовой грамотности, рассказывает о выгодных предложениях и скидках, а также дарит подарки подписчикам.

«В мобильном приложении “Тинькофф Джуниор” можно открыть накопительный счет-копилку и зарабатывать на процентах 5% годовых. Снять деньги с такого счета можно в любое время без потери процентов,— приводит пример Анна Пискунова.— Родители могут давать детям задания с денежным вознаграждением. Деньги автоматически зачисляются на счет после подтверждения завершения задания. Ребенок может задание отклонить».

Финансовая грамотность, по словам участников банковского рынка,— один из основных элементов обеспечения финансовой безопасности. Помимо воспитательных функций и обучающих сервисов, банки создают и еще один уровень защиты — возможность контроля со стороны родителей. По мнению представителей банковского сообщества, именно детская пластиковая карта обеспечивает оптимальный баланс детской финансовой самостоятельности и ответственности и родительского контроля. Так, в пресс-службе банка «Центр-инвест» говорят, что родители всегда смогут проверить, как ребенок пользуется выпущенной банком детской картой. Для контроля родителям рекомендуют установить расходный лимит на карте и подключить услугу SMS-уведомления.

В Сбербанке условиями выпуска карт предусмотрен ряд предустановленных ограничений, которые обезопасят юных пользователей от необдуманных трат. Например, максимальная сумма одной расходной операции составляет 15 тыс. руб., а максимальный ежемесячный оборот по карте — 40 тыс. руб. У ребенка нет возможности переводить деньги другим людям, отсутствует возможность снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах. Так же, как и взрослую карту, детскую при утере можно заблокировать.

Возможности не исчерпаны

Аналитики и участники рынка уверены, что у детских банковских карт большое будущее, но пока доля держателей детских карт в общем объеме клиентов невелика. Например, в «Центр-инвесте» таковых всего 3%: 88 держателей карт в возрасте до 14 лет и 6226 — в возрасте от 14 до 17 лет. Низкая база дает возможность рассчитывать на динамичный рост популярности продукта.

Помимо этого банки заявляют о готовности инвестировать в развитие сопутствующих сервисов, развивать линейки дистанционных услуг специально для подростковой аудитории. В течение последних двух лет Сбербанк открыл мобильный банк для детей «СберKids», Райффайзенбанк — «Райффайзен-Start», «Тинькофф» — «Тинькофф Джуниор», «Почта Банка» — «Младший». Тренду следует все больше участников рынка, работающих с детским сегментом. «Сегодня мы рассматриваем “Тинькофф Джуниор” в качестве инвестиции в будущее и рассчитываем, что юные клиенты, достигнув совершеннолетия, станут активными участниками экосистемы банка и будут пользоваться другими нашими продуктами и сервисами»,— заявляет Анна Пискунова.

«Спрос на детские и молодежные карты постоянно растет, и мы считаем, что тренд сохранится в будущем,— уверена Лариса Безделева.— Банк прививает культуру безналичной оплаты с раннего возраста, а в рамках продукта “СберKids” дает возможность родителям быстро реагировать на финансовые нужды ребенка».

По оценкам представителей банков, основную массу держателей детских карт составляют дети из семей с достатком выше среднего, но в последнее время активно растет число клиентов из среднего сегмента — аудитория существенно расширяется.

Эксперты считают, что задавать тон в детском банкинге еще долго будут исключительно ведущие игроки, потому что в большинстве своем от работы с детьми банки получают нематериальные выгоды. А инвестировать с расчетом на получение прибыли в долгосрочной перспективе позволить себе могут далеко не все участники российской банковской системы.

Иван Демидов,Елена Шепелева