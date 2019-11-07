В суд передано дело о хищении средств ресурсоснабжающих организаций директором управляющих компаний

Прокуратура Октябрьского района Пензы передала в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «УК «Комфорт», ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» и ООО «РЦ «Комфорт» Андрея Грудина. Он обвиняется в использование полномочий вопреки законным интересам коммерческой организации в целях извлечения личных выгод (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области с февраля по декабрь 2018 года господин Грудин перечислял поступающие на расчетные счета платежного агента ООО «Расчетный центр «Комфорт» за обслуживание многоквартирных домов денежные средства себе и третьим лицам, а затем обналичивал их.

В результате, ресурсоснабжающие организации недополучили более 64 млн руб.: ООО «ТНС энерго Пенза» — более 17,1 млн руб., АО «Пензтеплоснабжение» — 38,5 млн руб., ООО «Горводоканал» — 8,6 млн руб.

Сергей Петунин