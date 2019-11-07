Продуктовая сеть «Центрторг» нарастила выручку и уменьшила прибыль за три квартала

Воронежскоий ритейлер «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью) опубликовал ежеквартальную отчетеность, согласно которой его выручка по итогам трех кварталов 2019 года составила 2,7 млрд руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 2,6 млрд руб. Чистая прибыль при этом снизилась — с 59,3 до 50 млн руб. Это частично обусловлено ростом себестоимости продаж — с 2,2 до 2,3 млрд руб. и коммерческих расходов — с 347,6 до 367 млн руб.

По данным «СПАРК-интерфакс», ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), оптовый склад алкогольной продукции. 55,04% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,48% — у его зама Алексея Сухарева, 3,72% — у Аллы Сухаревой, 2,5% — у Алемпиады Дударевой, 0,34% — у Дмитрия Дударева. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Мария Старикова