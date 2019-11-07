Власти ЯНАО планируют построить два здания для аэропорта в Салехарде

В этом году начнется разработка проекта реконструкции аэропорта Салехарда (на 100% принадлежит ЯНАО), сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков на пресс-конференции.

«Максимальная задача сделать аэропорт комфортным для пассажиров. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство двух зданий, где будут располагаться зоны прилета и вылета пассажиров. Тем самым мы разделим пассажиропотоки, это будет удобно для ямальцев», — подчеркнул господин Першиков.

Он также рассказал, что в 2020 году планируется приобретение и поставка 77 единиц новой техники и оборудования для аэропортов АО «Аэропорт Салехард», АО «Надымское авиапредприятие», ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи». Кроме того, в следующем году в селе Красноселькуп завершат реконструкцию аэропортового комплекса и планируют начать строительство нового аэровокзала и склада ГСМ. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать принимать самолеты планируют к концу 2020 года.