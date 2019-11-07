Доля «Банка Уралсиб» в кредитовании МСБ на юге составляет 5%

Доля «Банка Уралсиб» на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в ЮФО составляет 5%, что выше, чем аналогичный показатель банка в среднем по России. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре заявил председатель правления ПАО «Банк Уралсиб» Константин Бобров. Южный регион является для банка вторым по объему данного рынка после республики Башкортостан, где доля банка превышает 10%. По данным на начало текущего года Уралсиб входит в Топ-5 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в стране, и в топ-10 по объему портфеля кредитов МСБ.

По словам господина Боброва, сегодня ликвидность позволяет банку активно наращивать кредитование МСБ, однако этот процесс ограничен дефицитом качественных заемщиков с приемлемым для банка кредитным риском.

Михаил Лукашов