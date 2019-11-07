Самарский депутат предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова отправят под суд за коммерческий подкуп (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с 2017 года по 2018 год мужчина, представляя интересы ООО «Техстрой», являющегося подрядчиком регионального оператора «Фонда капитального ремонта Самарской области» (ФКР) передал родственнику врио генерального директора фонда Алексею Архипову более 11,9 млн руб. Деньги были выплачены за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В свою очередь, незаконное вознаграждение он передал своему брату — врио гендиректора фонта капремонта — Михаилу Архипову.

Ранее сообщалось, что 31 июля 2018 года Алексей Архипов получил от директора ООО 222,5 тыс. руб., которые намеревался передать врио гендиректора фонда. Вознаграждение предназначалось за беспрепятственное перечисление денежных средств ООО по договору в счет выполненных работ.

В настоящее время братьям Архиповым предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов