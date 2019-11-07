«Полиметалл» вложит 3,5 млрд рублей в строительство обогатительной фабрики

В марте 2020 ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» («дочка» «Полиметалла») начнет строительство фабрики по переработке полиметаллических руд. Она будет размещена на территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск». Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб. (без учета НДС). Из них 1 млрд руб. будет направлен на строительство железнодорожных путей для перевозки руды. Пусконаладочные работы начнутся в 2022 году.

По словам управляющего директора ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрея Лисицина, после выхода фабрики на проектную мощность здесь ежегодно будет перерабатываться 450 тыс. т руды. Одним из месторождений, которое обеспечит объем переработки руды, станет Пещерное, на которое компания уже оформила лицензию.

Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Свердловской области в результате реализации проекта оцениваются более чем в 452 млн руб. в год. На первом этапе реализации проекта планируется создать 150 новых рабочих мест.

Евгений Минин