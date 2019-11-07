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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Азиатские тигры у ног наших сели

Глеб Никитин принял участие в открытии филиала «Оргхима» в Малайзии.

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин находится с рабочим визитом Малайзии и Сингапуре, о чем сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.


В ходе визита глава региона принял участие в открытии филиала российской инновационной компании «Оргхим» в малазийском городе Джохор-Бару. Глеб Никитин отметил, что объем инвестиций в этот промышленный проект составил 55 млн долларов, и охарактеризовал «Оргхим» как стабильно работающее предприятие, которым гордится область, подчеркнув, что этот холдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

Также в рамках поездки глава региона проведет встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Сингапуре Андреем Татариновым и Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Малайзии Валерием Ермоловым.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос за восемь месяцев 2019 года на 32 процента. По словам Глеба Никитина, за январь-август текущего года объем экспорта товаров из Нижегородской области составил 3 млрд долларов. Рост достигнут за счет поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, за счет увеличения продаж электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию.

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