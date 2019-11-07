Чиновники определились с затратами на реконструкцию ул. XXII Партсъезда в Самаре

На реконструкцию ул. XXII Партсъезда в Самаре в текущем году будет направлено 10,3 млн руб. Речь идет об участке от ул. Солнечная до пр. Кирова. Работы будут касаться первой (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и второй очереди (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская). Соответствующие поправки приняты городской думой в муниципальный бюджет. Документ опубликован на сайте самарской администрации.

Еще более 27,9 млн руб. потратят из муниципального бюджета на эти цели в следующем и свыше 379,5 млн руб. – в 2021 году. Ранее власти отказались от планов реконструкции ул. Советской Армии и в качестве альтернативы решили продлить дорогу от ул. XXII Партсъезда до Московского шоссе. Работы предполагается провести в 2021 – 2022 годах.

Георгий Портнов