На территории Словакии открылся крупнейший спа-центр

Ведущий европейский оператор оздоровительного спа-отдыха компания Ensana анонсирует открытие нового оздоровительного центра класса люкс в отеле Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel 5* на курорте Пьештяны в Словакии. Площадь центра составляет 1200 кв. м, на которых расположены бассейны с термальной водой, гидромассажные ванны, тепидариум, инновационные душевые системы, такие как «Тропический шторм», финская и инфракрасная сауны. Новый спа-центр находится на территории впечатляющего исторического оздоровительного спа-центра Irma, открытого в 1912 году. Irma Spa знаменит как грязелечебница, среди именитых гостей которого — болгарский монарх Фердинанд, писательница, нобелевский лауреат Сельма Лагерлёф и художник Альфонс Муха, который подарил отелю свою картину в знак благодарности за лечение дочери. Сейчас его работа украшает стены ресторана Grand.