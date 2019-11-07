В выходные в Свердловской области ожидается похолодание до минус 18 градусов

Синоптики уральского гидрометцентра прогнозируют похолодание и мокрый снег в Свердловской области уже завтра. По их данным, ночью в некоторых районах региона столбик термометра опустится до минус 18 градусов, днем этот показатель будет удерживаться и на крайнем севере. На юге температура составит от 0 до минус 5 градусов, будет северный ветер 4-9 м/c. «Днем и ночью будут сильные осадки в виде мокрого снега. Ожидаются гололедные явления: гололед и гололедица на дорогах»,— сообщили синоптики.

Днем в субботу на юге области температура составит минус 3-8 градусов, на севере — минус 10-15 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 3-8 м/с. В воскресенье минимальное значение температуры составит минус 12 градусов. В выходные синоптики ожидают переменную облачность и отсутствие осадков. Региональное ГУ МЧС предупредило, что из-за прохождения холодного фронта может быть нарушено энергоснабжение, а гололед может привести к увеличению количества ДТП.