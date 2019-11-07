Деловой климат ждет «трансформация»

Минэкономразвития придумало, как улучшить позиции России в рейтинге Doing Business. Программа «Трансформация делового климата», по данным газеты «Ведомости», направлена в правительство. Она описывает меры для улучшения условий работы по 16 направлениям — городское строительство, таможенное регулирование, развитие экспорта, экология и другие.

Некоторые направления напрямую отвечают критериям глобального рейтинга Doing Business, подробнее о них — в справке “Ъ FM”.

Срок подключения к электросетям в Москве должен сократиться с 70 до 30 дней к 2024 году. В Санкт-Петербурге — с 80 до 35 соответственно. Также необходимо быстрее регистрировать собственность. Для этого предлагается внедрить типовые формы электронных договоров по всем видам сделок с недвижимостью и разрешить регистрировать права сразу после ввода объектов в эксплуатацию. Планируется сократить число процедур для получения разрешения на строительство с 15 до 13, а время на их прохождение — с полугода до четырех с половиной месяцев. По налогооблажению Россия должна менее чем за пять лет улучшить свои позиции в рейтинге на 20 пунктов и подняться с 50-го на 30-е место. А по защите миноритариев увеличить индекс с текущих 6,3 пункта — до 6,5-7,5. Ведомство предлагает снять обязательства с непубличных компаний, проводить годовой аудит финансовой отчетности и допустить общие собрания акционеров в онлайн-формате.

Помогут ли эти меры улучшить бизнес-климат? Бизнесмен, юрист Алексей Петропольский, убежден, что куда ценнее стабильность регулирования: «Самое главное в бизнесе — неизменность правил. А у нас получается, что за последние четыре года, как началась девальвация и падение цен на нефть, с бизнеса начали собирать только больше. И помимо повышения текущих налогов, начали поднимать косвенные, а параллельно еще и начали лучше администрировать те сборы, которые были, что, конечно, привело к изменениям правил игры, ухудшению позиций бизнеса и падению наших рейтингов везде, где только можно.

Здесь пострадали не иностранные инвесторы, а в первую очередь российские бизнесмены, которые работают внутри страны.

Контроль действительно нужно ослабить, убрать презумпцию налоговой виновности, когда тебе в одностороннем порядке списывают все деньги по какому-то внутреннему решению ФНС, и в результате ты бегаешь по судам, где годами пытаешься доказать свою правоту. Но не факт, что это получится, потому что к этому моменту и бизнеса уже не будет, так как все операционные деньги заблокированы».

Проблемы с налогообложением серьезно сказываются на позициях России в рейтинге Doing Business. Усилия прошлых лет не принесли желаемых результатов: по сравнению с 2018-м страна опустилась по этому показателю сразу на 15 строчек. Еще одно слабое место — защита миноритариев, по ней динамика тоже отрицательная. Но зацикливание на рейтингах может отвлечь от действительно важных задач, считает директор института стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Николаев: «Честная здоровая конкуренция в экономике — залог ее быстрого развития. Раз мы решили строить рыночную экономику, сконцентрироваться надо именно на этом. Пока что у нас такой конкуренции нет, административное начало по-прежнему имеет большое значение, а это неправильно. Всякие процедурные моменты тоже нужны, но не стоит преувеличивать их значение. Заниматься конкуренцией — это дело муторное, тяжелое. Сейчас мы смотрим на основные показатели и не понимаем, почему нет связи между хождением вверх в рейтинге Doing Business и тем, что реально делается в экономике».

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Президент Владимир Путин дал поручение войти в топ-20 рейтинга Doing Business еще в 2012 году. Со временем для чиновников это стало своеобразным показателем эффективности. По поручению Дмитрия Медведева, Минэкономразвития до середины декабря должно предложить дополнительные меры для улучшения положения России в рейтинге. Это будут способы повышения доверия представителей бизнеса к судам и силовым структурам.

Кирилл Абакумов