Начальник самарского отдела УФНС задержан за взяточничество

Задержан начальник отдела УФНС России по Самарской области Виталий Арефьев за получение взятки в 300 тыс. руб. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Тем временем в Самаре с поличным при получении взятки задержан очередной коррупционер – начальник отдела регионального управления ФНС В.Арефьев. Первый (и последний) транш составил 300 тыс. руб. Была попытка имитировать приступ эпилепсии, но врачи признали симуляцию»,— написал депутат.

Ранее сообщалось об осуждении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова за получение части незаконного вознаграждения в размере 3 млн руб. Общая сумма взятки должна была составить 4 млн руб. Деньги передавались за информацию о ходе налоговой проверки и дальнейших действиях фискальной службы.

Алена Смирнова