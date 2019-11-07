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Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Орловский Роскомнадзор возглавил Юрий Гладких

Руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области назначен Юрий Гладких, сообщили в ведомстве. Господин Гладких на этом посту сменил уволившегося в июне Александра Осипенко.

Юрию Гладких 55 лет. Начал карьеру в 1988 году в Орловском областном радиотелевизионном передающем центре, где работал инженером. В Роскомнадзоре работает более 15 лет, занимал должность заместителя руководителя орловского регионального управления.

Валерия Розбот


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