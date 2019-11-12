За отчетный период

Пять лет тренировок

Porsche Experience Center Russia стоит особняком среди других авторизованных школ водительского мастерства. Хотя бы потому, что для знаменитой немецкой марки это не только вопрос престижа, но и самая что ни на есть насущная необходимость. Ведь для того, чтобы совладать с характером этих спортивных автомобилей, недостаточно всего лишь стать владельцем одного из них. А потому к подобной покупке следует подойти основательно и с умом.

За пять лет существования Porsche Experience Center Russia, расквартированного при гоночной трассе Moscow Raceway, подготовку по различным программам прошли около 26 тысяч человек. В зависимости от предпочтений и уровня подготовки, каждый клиент может выбрать тот курс, который подходит именно ему. Так, для новичков предусмотрен вводный урок, предполагающий теоретическое и практическое овладение азами управления автомобилями Porsche, в то время как искушенная публика может выбрать для себя летнюю программу Master либо приобрести навыки зимнего контраварийного вождения в рамках курса Porsche Experience Winter. Последний вариант предполагает ряд экстремальных упражнений на полноприводном Porsche 911 Carrera 4S, которые не только сформируют жизненно необходимые навыки, но и доставят немалое удовольствие.

Как признается инструктор Porsche Experience Center, чемпион России по автогонкам в классе «Туринг» Олег Кесельман: «Здесь мы не только проводим обучение. Прежде всего, мы продаем эмоции. Не все наши клиенты являются владельцами автомобилей марки Porsche. Некоторые целенаправленно приобретают не машину, а курсы. Просто для того, чтобы получить драйв и с улыбкой на лице спокойно уехать домой. Впрочем, нередко случается и обратная ситуация, когда человек приезжает к нам всего лишь покататься, а затем прокладывает маршрут прямиком до ближайшего дилера».

День G

19 октября в Белгороде компания «АврораАвто», официальный дилер Mercedes-Benz в Черноземье с 2003 года, провела мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею Mercedes-Benz G-Класс под слоганом «40 лет уникальности». В живописных окрестностях города была организована уникальная экспозиция с представленными в ней тремя десятками различных модификаций G-Класса, многие из которых по-настоящему уникальны и нигде в России не собирались в одном месте и в таком составе. Например, G 650 Landaulet – вершина представления о роскоши и самый внедорожный лимузин одновременно. Или G 65 FinalEdition, выпущенный тиражом всего в 65 экземпляров. А еще G 55 McLaren. Поисковик по этому запросу сообщит вам, что один-единственный в мире такой автомобиль катается в Дубае и принадлежит принцу Абу-Даби. Но это не совсем так. Второй экземпляр, оснащенный мотором суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren, бороздит просторы нашей страны и 19 октября присутствовал на мероприятии. Почетными гостями которого, кстати, стали генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Хольгер Зуффель, финансовый директор Тобиас Рист и директор департамента продаж Мария Морозова.

Пять на восемь

29 октября 2019 года на деловом завтраке в столичном ресторане «Казбек» было объявлено о начале восьмого сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто» 2019/20 года. На мероприятии присутствовали члены жюри, информационные партнеры премии, представители автомобильных компаний и брендов: АвтоВАЗа, KIA, Audi, Bentley, PSA, Toyota, Jaguar Land Rover, Changan, JAC, Rolls-Royce, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Volkswagen, Volvo.

Оргкомитет премии подготовил для участников встречи лонг-лист кандидатов в номинанты из 70 новых или существенно обновленных автомобилей, представленных на российском рынке, за отчетный период – 2019 год.

Список основных номинаций премии остался неизменным и по-прежнему включает в себя такие категории, как «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет». Специальные номинации, как и в прошедшем сезоне: «Легкий коммерческий автомобиль/пикап», «Автоперсона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Согласно регламенту премии после окончательного согласования и утверждения лонг-листа члены профессионального жюри «Топ-5 Авто» получат специальные таблицы с перечнем всех кандидатов в номинанты для их оценки. Отборочный тур конкурса продлится до февраля следующего года. Автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение «цена – качество», дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «Топ-5 Авто» 2019/20 года. Номинанты в специальной категории «Автоперсона года», как и прежде, будут выявлены на основании данных медиамониторинга, проводимого исследовательской компанией Mediascope по более чем 300 российским федеральным и региональным СМИ. Номинанты в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» будут отобраны при помощи двухступенчатой системы выбора. В первом случае исследовательской компанией Mediascope будут выбраны три номинанта на основе мониторинга высланных ранее пресс-релизов. Однако в дополнение к этой тройке будет выбрана еще одна, которую определят члены жюри премии, основываясь на критериях, указанных в регламенте. Полученная «шестерка» составит шорт-лист.

Дикое место

Компания «Renault Россия», традиционно поддерживающая различные спортивные соревнования, в этом году стала генеральным партнером Wild Trail. Это серия трейловых забегов, которые подходят как для продвинутых трейлраннеров, так и для начинающих бегунов. География мероприятий самая разнообразная: Дагестан, Абхазия, Сочи, Калужская, Московская и Костромская области. Количество участников Wild Trail растет с каждым годом: если в 2017 году их было всего 900, то в следующем году организаторы намерены привлечь более 10 тысяч человек. В рамках сотрудничества с Wild Trail компания «Renault Россия» на протяжении всего бегового сезона предоставляла широкий парк SUV-моделей Renault, которые использовали в процессе организации забегов, проходящих в условиях бездорожья. Во время проведения мероприятия гостям предоставлялась возможность протестировать новый Renault Arkana, продажи которого начались в России в начале июля.

Нет нам покоя

За день до начала проката картины «Терминатор: Темные судьбы» в московском кинотеатре «Горизонт» состоялась презентация Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам легендарного фильма. Лимитированная серия сделана на базе комплектации Instyle с дизельным двигателем объемом 2,4 литра и системой полного привода Super Select II. Модель будет представлена только в черном цвете с эффектом металлик и эксклюзивными черными дисками диаметром 18 дюймов, которые ранее не были доступны на российском рынке. Хоть Pajero Sport и не является действующим героем знаменитой саги о спасении человечества, этот брутальный внедорожник вполне подошел бы тем, кто готов защищать будущее – хоть своей семьи, хоть всей планеты.

Чтобы лучше

В ходе шестого сезона Академии безопасного вождения Ford более 550 водителей Уфы и Москвы прошли обучающие тренинги. В этом году программа бесплатных занятий была специально адаптирована для водителей легкого коммерческого транспорта. Занятия со слушателями вели профессиональные тренеры, победители российских и международных соревнований по автоспорту, специалисты, которые прошли обучение и подготовку за рубежом. Тренинги были разделены на 3 модуля: техника торможения и прогнозирование остановочного пути, экстренное маневрирование, слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. В рамках занятий участники также выполняли упражнения на время реакции, технику экстренного торможения, контроль слепых зон и многое другое. Обучающая программа «Академия безопасного вождения Ford» была запущена в России Ford Motor Company Fund в 2014 году. За пять лет реализации проекта на территории России, тренинги прошли в 17 регионах, в них приняли участие более 8 000 человек.

Неординарная премьера

18 октября в Москве состоялся яркий дебют Audi Q3, в честь которого «Audi Россия» организовала невероятное представление: кроссовер предстал перед публикой в специальном, стилизованном под цирк пространстве. Гости мероприятия, среди которых были известные друзья и поклонники марки – Иван Ургант, Константин Хабенский, Александр Петров, Юлия Высоцкая и другие, – смогли оценить и автомобиль, и перформанс.

Новый Audi Q3 получил еще более спортивный, яркий и узнаваемый облик. В интерьере кроссовера, в котором преобладают четкие линии и объемные элементы, многие стилистические решения перекликаются с полноразмерными моделями марки. Так, Audi Q3 второго поколения вслед за старшими моделями получил новую концепцию управления, центральным элементом которой выступает сенсорный дисплей MMI touch с глянцево-черной рамкой. Благодаря колесной базе, увеличившейся на 77 миллиметров, новый Audi Q3 стал еще более просторным и комфортным. В России модель дебютирует с двумя производительными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 лошадиных сил.

В честь выхода на рынок нового Audi Q3 марка с четырьмя кольцами показывает специальную серию автомобилей Start Edition, которая представлена двумя новыми яркими цветами со стильными элементами оформления экстерьера и интерьера.

Космическая тема

Авилон Rolls-Royce Motor Cars, официальный дилер марки, представил в Москве эксклюзивный Phantom Tranquillity. Всего в мире было выпущено только 25 автомобилей этой серии, один из которых предназначен для российского клиента.

Мотив «Галереи» Phantom Tranquillity вдохновлен прогрессивными технологиями британских ракет Skylark. Композиция выполнена из светоотражающей нержавеющей стали, 24-каратного золота и космического алюминия. «Космическая» тема раскрывается и в особых деталях интерьера Phantom Tranquillity. Фрагмент метеорита Муонионалуста, найденного в 1906 году в г. Кируна (Швеция), инкрустирован в контроллер регулировки громкости, на нем выгравированы координаты и дата открытия этой находки, а края отделаны золотом. Выбор цветовой гаммы салона – аллюзия к светлой и темной стороне Луны. Динамики акустической системы Bespoke Audio покрыты золотом, отсылая к легендарным космическим аппаратам NASA «Вояджер», запущенным в 1977 году. А позолоченные титановые часы Technical с напылением и памятной гравировкой, а также позолоченная титановая статуэтка «Дух Экстаза» по-своему обыгрывают тему межпланетных полетов.

Вся Корея в одной студии

Более 850 человек стали участниками корейского фестиваля, который прошел в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате. Гости мероприятия увидели традиционные танцевально-музыкальные шоу с веерами и барабанами. Ценители корейской косметики могли узнать о последних трендах в макияже. В зоне лектория гостям также рассказывали про культуру употребления кофе в Корее, историю моды и неотъемлемую часть корейской культуры – K-POP. В зоне K-Beauty можно было сделать временные корейские тату и добавить в прическу разноцветные пряди. В зоне фуд-корта гостям были предложены корейские напитки: газированная вода со вкусом молока или чупа-чупс, пян-се с мясом или кимчи, а также мороженое с «азиатским акцентом». Что особенно понравилось детям, для которых была предусмотрена отдельная программа.