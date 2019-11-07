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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Перетягивание канатки

Очередной проект строительства канатной дороги через Оку представлен в мэрию.

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В департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей города представлены предварительная финансовая модель и схема новой трассы канатной дороги.


Согласно документам, объект будет соединять станцию метро «Заречная» с парком Швейцария. По ходу движения запланированы четыре станции. Протяженность канатной дороги составит 3 400 метров, скорость движения – 6 метров в секунду.

Транспортный критик Александр Седов напомнил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что еще при губернаторе Валерии Шанцеве широко обсуждались проекты нескольких канатных дорог, но все эти проекты так и остались в мечтах. В этой связи комментатор даже упомянул Нью-Васюки.

При этом сама по себе канатная дорога, по мнению Александра Седова, является приемлемым решением, и это лучше, чем ничего, однако примерно на том же месте планировалось строительство моста, а это основа решения транспортных проблем.

В настоящее время предоставленные материалы рассматривают специалисты. По предварительным расчётам, на строительство дороги может потребоваться 2,5 года.

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