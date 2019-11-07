УПН: вторичное жилье в Екатеринбурге продолжает дешеветь

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья за месяц снизилась на 0,4% и составила 72 519 руб. За месяц объектов на рынке стало больше на 0,1% (или 9,01 тыс. объектов), говорится в сообщении аналитиков Уральской палаты недвижимости (УПН). Объем предложения комнат снизился на 0,7% (1,36 тыс. объектов), в пригороде Екатеринбурга предложения стало меньше на 4,9% (685 квартир). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют четыре месяца.

Как следует из данных аналитиков, в центре квартиры подешевели на 0,7% (до 101 398 руб. за кв. м). Жилье в районах, приближенных к центру (Автовокзал, Ботаника, Втузгородок, Шарташский рынок и другие), незначительно подорожало: плюс 0,1% за четыре недели и оценивается в 77 376 руб. за кв. м. В Академическом, на ЖБИ, Широкой речке, Уралмаше цены в среднем снизились на 0,5%, квартиры здесь приобретают по 66 465 руб. за кв. м. В отдаленных районах (Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Кольцово, Медный) наблюдается падение на 0,2%, до 50 808 руб. за кв. м в среднем. На Елизавете, Сортировке, Химмаше цены не изменились, здесь квадратный метр в среднем стоит 59 391 руб. за кв. м.

Если смотреть по типам квартир, то наиболее заметное снижение произошло на «брежневки»: минус 1,2%. При покупке объекта в доме «эпохи застоя» покупатель заплатит 62 606 руб. за кв. м, уточняется в сообщении УПН. За последний месяц в городе подешевели квартир с четырьмя и более комнатами – 75 053 руб. за кв. м. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры стали дешевле на 0,1%, их выставляют по 77 646 руб. за кв. м. и 70 896 руб. за кв. м соответственно.