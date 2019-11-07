Градсовет Ленобласти одобрил эскиз проекта планировки нового квартала в Разметелево

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил эскиз проекта планировки и проекта межевания в северо-восточной части деревни Разметелево Колтушского сельского поселения. Заказчиком выступает Колтушская строительная компания, которая достраивает рядом с проектируемым участком проблемный ЖК «Чудная долина», который бросила компания «Ваш дом» (комплекс переименован в «Верхний»).

Как сообщил директор архитектурного бюро «Матвеев и Ко» Игорь Матвеев, площадь проектируемого участка составляет почти 12,3 га. Здесь планируется построить жилые дома высотой от четырех до восьми этажей на 47,7 тыс. кв. м. Новый квартал рассчитан на проживание более 1,5 тыс. человек.

Проект предусматривает также строительство детского сада на 100 мест, а также реконструкцию существующей школы с увеличением ее вместимости с 460 до 920 мест.

Эскиз проекта планировки и проекта межевания этого участка уже рассматривался на заседании Градсовета в этом году, но был отклонен и отравлен на доработку.

Ольга Кантемирова