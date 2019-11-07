Севастопольский мост оценили в 50 млрд рублей

Строительство моста через Севастопольскую бухту обойдется почти в 50 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в госорганах. По его информации, проект предлагается реализовывать за счет средств федерального бюджета, которые предусмотрены на оказание господдержки бюджету Севастополя, а также в рамках регионального дорожного фонда города федерального значения.

Напомним, 20 октября на встрече с журналистами врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство моста не является приоритетным проектом и его проектирование не начнется раньше конца 2021 года. «Нужно еще оценить целесообразность итоговую для развития города и обсудить с горожанами. Надо к этому проекту подойти после того, как мы реализуем то, что у нас прямо сейчас влияет на повседневную жизнь города»,— считает господин Развожаев. Строительство моста через Севастопольскую бухту и подводящей к нему автомобильной рокады он оценил в 70 млрд руб.

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была высказана экс-губернатором Дмитрием Овсянниковым на встрече с Владимиром Путиным в сентябре 2017 года. Президент поручил ему проработать возможные варианты строительства. В ходе их проработки из двух вариантов перехода через бухту был выбран мост (также рассматривалась возможность строительства тоннеля).

Вадим Никифоров, Симферополь