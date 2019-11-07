Кировский фонд капремонта обязали вернуть взносы собственникам аварийного жилья

В Омутнинске Кировской области региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов более двух лет незаконно собирал взносы с собственников квартир в четырех аварийных домах. Рассмотрев заявление районной прокуратуры, суд обязал фонд вернуть жителям уплаченные ими средства на общую сумму 50 тыс. руб.

Добавим, что ранее кировская прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона генеральному директору регионального фонд капремонта Михаилу Кузьмину в связи с неисполнением плана по ремонту. Всего в 2019 году планировалось отремонтировать 805 домов. Ведомство указало, что, по состоянию на 25 октября, ремонт не завершен в 522 многоквартирных домах. Из них более чем в 80 объектах работы не ведутся вообще и ремонт не завершат до конца года, а более чем в 90 домах ремонт уже давно приостановлен. Срок ремонта еще 290 домов истекает в ноябре–декабре, но на некоторых объектах работы ведутся пассивно либо не ведутся вообще.

Анастасия Еремина