Медицинская инвестиционная группа планирует закрыть бесплатные клиники в Новгородской области

Петербургское ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) планирует закрыть свои поликлиники в Новгородской области, сообщает РБК. Причиной закрытия поликлиник, работающих по ГЧП, стали разногласия с правительством региона.

Предполагалось, что окупаемость клиник «МИГ» будет происходить за счет получения оплаты за услуги из территориального фонда ОМС, за общее число пациентов, проживающих в зоне работы клиники. Эти условия были прописаны в инвестиционном контракте. Однако комиссия при правительстве Новгородской области решила оплачивать инвестору лишь средства за граждан, которые написали заявление на прикрепление к клиникам «МИГ». Директор по развитию ООО «МИГ» Лариса Гормыко сообщила, что из-за сокращения финансирования поликлиники «Полимедика» придется закрыть.

По данным издания, в правительстве Новгородской области связали низкую посещаемость поликлиник с тем, что со стороны руководства «МИГ» не были сделаны достаточные шаги по их информационному продвижению.