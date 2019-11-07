Задолженность по зарплате в Удмуртии на начало октября составила почти 124 млн рублей

На 1 октября 2019 года суммарная задолженность по зарплате в 22 компаниях-должниках Удмуртии составляет почти 124 млн руб. перед 2,6 тыс. сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Наибольшие долги свыше 20 млн руб. имеются на ООО «Подводнефтегазсервис» в Воткинском районе, на глазовском ОАО «Удмуртский завод строительных материалов и на ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод. В течение 2019 года в регионе закрыли долги по зарплате перед работниками ЗАО «Биоресурс» из п. Игра и ООО «Меркурий» из п. Ува на сумму порядка 6,5 млн руб.