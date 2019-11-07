Прошедший в Самаре Парад Памяти посвятили солдатской славе

Фото: Правительство Самарской области

В Самаре на площади им. Куйбышева в девятый раз прошел Парад Памяти в честь военного парада, состоявшегося в городе 7 ноября 1941 года. По площадке прошли 125 парадных расчетов действующей армии, ветеранских и патриотических организаций, силовых структур, предприятий и других организаций всех регионов ПФО. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«После исторических парадных расчетов по площади Куйбышева прошла историческая техника. 43 машины предоставили частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы региона. Ярким украшением исторической части парада стало прохождение легендарного танка Т-34»,– говорится в сообщении.

Парад Памяти этого года был посвящен солдатской славе. Главным его героем стал последний живой герой Третьей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве собрал 25 тыс. бойцов, которые после этого с площади отправились на фронт, и около 200 тыс. рабочих. В этот день над городом пролетели несколько сотен боевых самолетов. Парад принимал маршал СССР Климент Ворошилов.

Георгий Портнов