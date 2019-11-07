СКА официально объявил о переходе Игоря Ожиганова

Петербургский хоккейный клуб СКА официально объявил о переходе из «Ак Барс» защитника Игоря Ожиганова. В обмен в Казань отправились нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников.

Игорь Ожиганов является воспитанником московских «Белых медведей». В мае прошлого года подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», новый сезон начал в составе «Ак Барса». Показатель полезности +10.