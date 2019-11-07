СКА официально объявил о переходе Игоря Ожиганова

07 ноября, четверг
Петербургский хоккейный клуб СКА официально объявил о переходе из «Ак Барс» защитника Игоря Ожиганова. В обмен в Казань отправились нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников.
Игорь Ожиганов является воспитанником московских «Белых медведей». В мае прошлого года подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», новый сезон начал в составе «Ак Барса». Показатель полезности +10.
Игорь Ожиганов – в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 ноября 2019 г.
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан армейцев переходит защитник Игорь Ожиганов. pic.twitter.com/QKH0LATVz8