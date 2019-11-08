В команде правительства произведена замена

Министр спорта и молодежной политики региона Сергей Панов ушел в отставку. 7 ноября в этой должности он работал последний день. До 11 ноября исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Алина Горшунова, после чего исполняющим обязанности станет замглавы ведомства Алексей Москвин.

Возможную причину ухода Панова ЪФМ НН прокомментировала политолог Валентина Бузмакова.

Напомним, именно при Сергее Панове в Нижнем Новгороде был построен стадион на Стрелке, где прошли матчи Чемпионата мира по футболу и много других важных для города и региона спортивных событий.

Сможет ли новый министр спорта и молодежной политики добиться подобных результатов? Узнаем в ближайшее время.