Пожар в Шушарах потушили до приезда спасателей

На юге Петербурга ликвидирован пожар, произошедший днем 7 ноября в строящемся ЖК в Шушарах. При этом помощь спасателей не понадобилась, огонь был потушен собственными силами строителей. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщила «Фонтанка.ру».

Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 50 кв. м. На крыше строящегося дома горели битум и утеплитель, однако спуститься по этажам огню не дали. Информации о пострадавших не поступало, отметили в МЧС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что, по словам очевидцев, дым от пожара распространялся в сторону «Экспофорума» и аэропорта Пулково. Его было видно с КАД и с Пулковского шоссе.