В Самаре в День сотрудника органов внутренних дел перекроют движение

В Самаре в пятницу ограничат движение во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в период с 07:00 (MSK+1) до 12:00. Об этом сообщает администрация города.

Проезд будет перекрыт по ул. Пионерская на участке от ул. Алексея Толстого до ул. Куйбышева. Для спецмашин, а также транспорта с пропусками, утвержденными ОГИБДД управления МВД по региону, дорога будет открыта.

Также в указанное время общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме. Ознакомиться с ней можно на сайте городской администрации.

Алена Смирнова