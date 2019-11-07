СКР проводит доследственную проверку по факту нападения на журналистку

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту возможного воспрепятствования профессиональной деятельности журналистки ВГТРК-Пермь Ларисы Стрельниковой.

Как сообщает СУ СКР, проверка проводится на основании информации телесюжета от 6 ноября этого года о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. На видео видно, что мужчина в форме охранника отказывается представиться, пытается вырвать у нее микрофон, а затем наносит журналистке удар в область лица. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято законное и обоснованное процессуальное решение»,— говорится в релизе СУ СКР.

Напомним, земля на Разгуляе была выделена управлению капстроительства для возведения нового здания театра оперы и балета в прошлом году. Стоимость разработки проектной документации составляет 212,5 млн руб. Согласно техническому заданию, предполагается строительство здания общей площадью 32 тыс. кв. м. В итоге оказалось, что на этих участках были размещены гаражи, собственники которых, по мнению прокуратуры, имели исключительное право на приобретение земли под ними. В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС). Следователи считают, что в результате бездействия этих лиц незаконно было снесено более 50 гаражей.