Правильный выбор

Несмотря на то, что швейцарские власти неоднократно обсуждали возможность либерализации Lex Koller — фактически дело до этого пока не дошло. Одним из немногих доступных вариантов для покупки иностранцами в Швейцарии остается проект Andermatt Swiss Alps, который возводит одноименная компания — Andermatt Swiss Alps AG.

Еще 21 декабря 2007 года относительно него был установлен мораторий на действие закона, который продлится как минимум до 2030 года. Это означает, что в этот период иностранные инвесторы смогут без ограничений покупать и продавать здесь недвижимость. На Andermatt Swiss Alps не распространяется закон о «дополнительном месте жительства», который ограничивает строительство вторых домов. Недвижимость располагается в живописной деревне Андерматт, на территории одного из самых либеральных в своей налоговой политике кантона Ури. Здесь не придется делать взносы в случае получения наследства или оформления дарственной, а максимальная налоговая ставка на прибыль почти вдвое ниже, чем в Италии, Германии, Франции или Великобритании.

Феликс Гарифуллин, руководитель отдела продаж в России и СНГ компании Andermatt Swiss Alps AG, f.garifoulline@andermatt-swissalps.ch, телефон: +41 79 467 00 34 www.andermatt-swissalps.ch