«Кожа» с душой

В Центре СТД на Страстном компания «Провинциальные танцы» представила спектакль Мауры Моралес «Кожа», поставленный при поддержке Гете-института и генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Татьяна Баганова — не эгоцентричный хореограф. Своих «провинциалов» она охотно отдает в руки другим авторам, полагая, что расширение кругозора и изучение новых языков танца только обогатит труппу. Маура Моралес — кубинка, изучившая на родине классику и современный танец, осевшая в Германии и создавшая там вместе с композитором Мичио Войргардтом свою компанию Cooperativa Maura Morales,— поставила для екатеринбуржцев спектакль «Кожа». Мировая премьера состоялась в марте, в конкурс «Золотой маски» спектакль не попал, но шанс посмотреть его москвичам все же представился: с гастролей в Германии труппа возвращалась через Москву.

Содержание «Кожи» хореограф изложила уже в подзаголовке спектакля («Практическое занятие по заботе, ласке и прикосновениям»), напомнив, что мир мы осязаем 5 млн сенсорных клеток и двумя квадратными метрами кожи, и объяснив, что физический контакт — источник здоровья. Но еще до начала действа зрители это почувствовали на себе: артисты, одетые в костюмы, отороченные кожей, встречали каждого в зале и, ласково приобняв, вели к нужному ряду. Мне досталась танцовщица с ногой, зафиксированной внушительным ортезом: пять месяцев назад Ксения Каплун разорвала на репетиции крестообразную связку, но, получив после операции искусственную, тут же вернулась в строй, не желая пропускать выступления. К моему ужасу, ее роль оказалась одной из главных: два танцовщика тягали и подбрасывали коллегу в атлетичных поддержках, а партнер в любовной горячке нещадно колотил ее о планшет сцены.

Такой же, граничащий с аффектацией, энтузиазм проявляли и нетравмированные участники постановки, которая оказалась не только про «заботу и ласку», но и про весьма жесткие тактильные контакты. Как полагает Маура Моралес, они в любом случае честнее, естественнее и жизнелюбивее, чем виртуальное общение, на которое обрек себя современный мир. Под разноплановую и разнотемповую — от почти блюзового воркования до яростного бита ударных — музыку Мичио Войргардта и видеофильм на заднике с крупнейшими планами кожных покровов 11 «кожаных» волонтеров исследовали все разнообразие телесных прикосновений. Гладили себя по голым животам, запускали пальцы в рот, обнимались-целовались, запрыгивали друг другу на чресла и плечи, отбрасывали коллег на пол, таскали за волосы, кувыркались и почти что дрались.

Легко представить, как все эти комбинации и телодвижения, включая аппетитные гуляния бедер в подтанцовочных намеках на сальсу, проделывала сама Моралес и с каким сладостным эротизмом и телесной красотой, проявляющейся в жестокостях еще выразительнее, чем в нежностях, могли бы станцевать «Кожу» кубинцы, для которых тело — основной источник познания мира и утверждения в нем себя. Но на российских просторах всегда главенствовала душа. И уральцы, со всем пылом исполняющие задания Мауры Моралес, помимо своей воли превращают сексуальные нежности в духовное единение, а яростные драки — в борьбу мировоззрений. Впрочем, и зрители той же породы: екатеринбургскую «Кожу» московская публика приняла сердцем.