07 ноября, четверг
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Citroen представил C5 Aircross Hybrid

Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.

Технически новинка унифицирована с бензо-электрическими модификациями кроссоверов DS 7 Crossback и Peugeot 3008 GT Hybrid4. Модель Citroen получила 180-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 110-сильный электродвигатель, встроенный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. 225-сильный переднеприводный кроссовер с литий-ионной батареей на 13,2 кВт/ч, расположенной под задними сиденьями, способен проезжать до 50 км без использования ДВС.

От обычного Citroen C5 Aircross исполнение Hybrid отличается синими декоративными элементами в оформлении, шильдиками и особой графикой цифровой панели приборов. Других отличий у новинки нет.

Напомним, премьера предсерийного Citroen C5 Aircross Hybrid Concept состоялась осенью 2018 года.

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