В Пензе планируют построить двухуровневый лыжный стадион

В Пензе будет создан двухуровневый лыжный стадион. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Ивана Белозерцева.

По словам главы региона, спортивный объект будет состоять из пары спортивных баз, соединённых лыжной трассой, ведущей от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».

Как отметил господин Белозерцев, участок, на котором планируется строительство стадиона, расположен в лесной зоне, примыкающей к двум крупным жилым микрорайонам. На сегодняшний день подготовлено техническое задание и сформировано задание на проектирование спортивного объекта. Стадион будет включать в себя верхнюю и нижнюю площадки, на которых разместятся медицинский кабинет, буфет, комнаты для подготовки и хранения спортивного инвентаря, раздевалки и прочее. Объект предполагает наличие гостевой парковки на 400 автомобилей.

Сергей Петунин