Pulp Mill Holding загрузил мощности воронежского завода на 50%

Владеющий четырьмя целлюлозно-бумажными комбинатами (ЦБК) в России австрийско-германский Pulp Mill Holding обеспечил загрузку заводу ООО «Европак» в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем более чем на 50%, сообщает пресс-служба компании. За девять месяцев 2019 года на площадке произведено более 60 млн кв. м готовой продукции, выручка от реализации составила 1,612 млрд руб. «Среднемесячный выпуск в третьем квартале текущего года составил 8 млн кв. м гофроупаковки, что обеспечивает загрузку производственных мощностей более 50%»,— уточнили в компании. Там добавили, что точка безубыточности была достигнута предприятием в июне 2019 года. Отметим, что в мае холдинг заявлял о намерении выпустить на «Европаке» 130 млн кв. м. продукции, планировалось получить более 4 млрд руб. выручки.

Напомним, Pulp Mill Holding приобрел площадку в Воронежеу ООО «Европак» в сентябре прошлого года у Игоря Бондаря, сумма сделки оценивалась в пределах 4 млрд руб. После запуска предприятия компания намеревалась стать крупнейшим производителем гофротары в России. Проектная мощность завода составляла 188 млн кв. м в год. Предприятие строилось с 2016 года, на момент продажи процесс находился на завершающей стадии.

Отметим, что за год на ООО «Европак» ведены в эксплуатацию четыре перерабатывающих линии по производству четырехклапанных гофроящиков и ящиков сложной высечки общей производительностью более 12 млн кв. м гофропродукции в месяц. Инвестиционная фаза проекта еще продолжается: с декабря 2019 года по февраль 2020-го запланирован запуск фальцесклеивающей линии и плосковысекательного пресса.

Подробнее о смене собственника «Европака» — в публикации “Ъ-Черноземье” «Разрыв картона».

Мария Старикова