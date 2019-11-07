В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов

В Республике Хакасия в селе Балыкса Аскизского района арестовали начальника местной пожарной части 26-летнего Ивана Шнайдера, которого обвиняют в поджоге домов, сообщили местные СМИ. Информацию об этом “Ъ” не подтвердили, но и не опровергли в региональном МВД, отметив, что не могут разглашать персональные данные.

В пресс-службе ведомства пояснили, что случаи с неоднократными поджогами домов действительно были. Ранее подозреваемого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

По версии следствия, с августа по октябрь обвиняемый совершил пять поджогов жилых и нежилых строений. Преступника удалось вычислить с помощью уличных камер видеонаблюдения и по обращению жителей. «Запись с камеры — хорошая доказательная база в ходе судебного разбирательства: человек может отпираться, но на камере нельзя поменять картинку. Проводятся следственные действия»,— рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Хакасия Сергей Кузнецов.

Обвиняемый находится под стражей. Санкция статьи за повреждение или уничтожение жилого имущества путем поджога (п. 2 ст. 167 УК РФ) предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.

Юлия Сасевич, Новосибирск