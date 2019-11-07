Свердловская область вошла в топ-5 регионов по продажам российских автомобилей

За девять месяцев 2019 года в России было продано 258,7 тыс. новых отечественных автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Больше всего таких машин покупают жители Самарской области (15,5 тыс.), Татарстане (14,6 тыс. ), Башкирии (13,4 тыс.), Подмосковье (10,3 тыс.) и Свердловской области (9,2 тыс.). За ними располагаются Пермский край (8,5 тыс.), Челябинская область (8,3 тыс) и Краснодарский край (7,7 тыс.). В Москвы и Санкт-Петербурга с начала года было продано по 7,6 тыс. новых отечественных автомобилей.